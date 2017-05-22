Мейвезеру подготовили список «отмазок» на случай поражения «Канело» от Головкина
Журналист Кевин Читтенден (Kevin Chittenden) в своей статье на сайте Boxing247.com поделился мнением по поводу прогноза американца Флойда
Мейвезера-младшего относительно победителя в бою между казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).
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Ранее
«Было бы интересно услышать, что скажет Мейвезер, если «Канело» проиграет Головкину. Флойд отдаст должное Головкину или придумает отмазки поражению «Канело»? Вот список потенциальных оправданий для Мейвезера:
— у «Канело» не было опыта боев в среднем весе с
— Альвареса «ограбили» (о судейском решении). Победу должны были отдать ему;.
— «Канело» неправильно тренировался. Он должен был готовиться немного иначе;.
— «Канело» был слишком молод в свои 26 лет для боя с Головкиным. Ему нужно было два или три года, чтобы «созреть». Если бы «Канело» был в расцвете сил, то он победил бы Головкина.
Надеюсь, мы не слышим оправданий от Мейвезера в попытке объяснить проигрыш «Канело». Если «Канело» не сможет победить 35-летнего Головкина, то здесь бессмысленно
Ранее Мейвезер отметил, что в Головкине нет ничего особенного, хотя многие сходят по нему с ума. Американец также добавил, что в свои 40 лет он бы с легкостью побил казахстанца.
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