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https://sport.mail.ru/news/boxing/29820901/
22 мая 2017, 8:35 | Бокс | Vesti.kz

Мейвезеру подготовили список «отмазок» на случай поражения «Канело» от Головкина

Журналист Кевин Читтенден (Kevin Chittenden) в своей статье на сайте Boxing247.com поделился мнением по поводу прогноза американца Флойда Мейвезера-младшего относительно победителя в бою между казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).

Ранее Флойд заявил что мексиканец победит казахстанца в их бою. Увеличить
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Ранее Мейвезер-младший заявил, что «Канело» победит Головкина в их поединке, намеченном на 16 сентября. По мнению американца, мексиканец слишком хорош для казахстанца.

«Было бы интересно услышать, что скажет Мейвезер, если «Канело» проиграет Головкину. Флойд отдаст должное Головкину или придумает отмазки поражению «Канело»? Вот список потенциальных оправданий для Мейвезера:

— у «Канело» не было опыта боев в среднем весе с кем-то вроде Головкина;.

— Альвареса «ограбили» (о судейском решении). Победу должны были отдать ему;.

— «Канело» неправильно тренировался. Он должен был готовиться немного иначе;.

— «Канело» был слишком молод в свои 26 лет для боя с Головкиным. Ему нужно было два или три года, чтобы «созреть». Если бы «Канело» был в расцвете сил, то он победил бы Головкина.

Надеюсь, мы не слышим оправданий от Мейвезера в попытке объяснить проигрыш «Канело». Если «Канело» не сможет победить 35-летнего Головкина, то здесь бессмысленно что-то обсуждать, — написал автор.

Ранее Мейвезер отметил, что в Головкине нет ничего особенного, хотя многие сходят по нему с ума. Американец также добавил, что в свои 40 лет он бы с легкостью побил казахстанца.

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