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https://sport.mail.ru/news/boxing/29820673/
22 мая 2017, 8:34 | Бокс | Vesti.kz

Промоутер Головкина нашел хорошее место для боя с «Канело»

Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), нашел «хорошее место» для проведения боя казахстанского боксера с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО), намеченного на 16 сентября.

Поединок казахстанца и мексиканца намечен на 16 сентября. Увеличить
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Леффлер имел в виду стадион Rose Bowl Stadium, расположенный в городе Пасадена (округ Лос-Анджелес, штат Калифорния, США), на котором состоялся концерт группы U2. Вместимость арены — до 100 тысяч зрителей.

Промоутер опубликовал в своем твиттере фотографию заполненного стадиона на том событии, написав, что: «Rose Bowl Stadium также стал бы хорошим местом для проведения боя Головкин — «Канело».

Отметим, что заинтересованность к бою Головкина и Альвареса проявили многие мировые арены. При этом промоутер мексиканца Оскар Де Ла Хойя объявил, что лидером в гонке за право принять это событие является Dodgers Stadium, на котором свои домашние игры проводит бейсбольный клуб «Лос-Анджелес Доджерс». В то же время Леффлер рассказывал, где сам Головкин мечтает провести бой с Альваресом.

Известный рефери Джо Кортес, в настоящее время работающий аналитиком на канале ESPN, предположил, что это событие может пройти в Лас-Вегасе, а его PPV-продажи побьют рекорд боя Мейвезер — Пакьяо.

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