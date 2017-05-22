Промоутер Головкина нашел хорошее место для боя с «Канело»
Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), нашел «хорошее место» для проведения боя казахстанского боксера с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО), намеченного на 16 сентября.
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Леффлер имел в виду стадион Rose Bowl Stadium, расположенный в городе Пасадена (округ
Промоутер опубликовал в своем твиттере фотографию заполненного стадиона на том событии, написав, что: «Rose Bowl Stadium также стал бы хорошим местом для проведения боя Головкин — «Канело».
Отметим, что заинтересованность к бою Головкина и Альвареса проявили многие мировые арены. При этом промоутер мексиканца Оскар Де Ла Хойя объявил, что лидером в гонке за право принять это событие является Dodgers Stadium, на котором свои домашние игры проводит бейсбольный клуб «Лос-Анджелес Доджерс». В то же время Леффлер рассказывал, где сам Головкин мечтает провести бой с Альваресом.
Известный рефери Джо Кортес, в настоящее время работающий аналитиком на канале ESPN, предположил, что это событие может пройти в
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