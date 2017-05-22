Промоутер Головкина нашел хорошее место для боя с «Канело»

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Леффлер имел в виду стадион Rose Bowl Stadium, расположенный в городе Пасадена (округ Лос-Анджелес, штат Калифорния, США), на котором состоялся концерт группы U2. Вместимость арены — до 100 тысяч зрителей.

Промоутер опубликовал в своем твиттере фотографию заполненного стадиона на том событии, написав, что: «Rose Bowl Stadium также стал бы хорошим местом для проведения боя Головкин — «Канело».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/RoseBowlStadium">@RoseBowlStadium</a> for <a href="https://twitter.com/U2">@U2</a>, would also be a good location for <a href="https://twitter.com/hashtag/CaneloGGG?src=hash">#CaneloGGG</a> <a href="https://twitter.com/GoldenBoyBoxing">@GoldenBoyBoxing</a> <a href="https://t.co/2nG7YJSsMy">pic.twitter.com/2nG7YJSsMy</a></p>— Tom Loeffler (@TomLoeffler1) <a href="https://twitter.com/TomLoeffler1/status/866487521118531584">22 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Отметим, что заинтересованность к бою Головкина и Альвареса проявили многие мировые арены. При этом промоутер мексиканца Оскар Де Ла Хойя объявил, что лидером в гонке за право принять это событие является Dodgers Stadium, на котором свои домашние игры проводит бейсбольный клуб «Лос-Анджелес Доджерс». В то же время Леффлер рассказывал, где сам Головкин мечтает провести бой с Альваресом.