Головкину подсказали победную стратегию на бой с Альваресом

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Автор отмечает, что в среднем весе у «Канело» недостаточно мощи, необходимой для того, чтобы у того был шанс нокаутировать Головкина. «Для “Канело” все закончится печально, когда он попадет в ринг с Головкиным, потому что 16 сентября он попадет под град мощных ударов. “Канело” может сколько угодно уклоняться головой, но Головкин поймает его своими джебами и выстрелами по корпусу», — написал Чейни.

По его мнению, Головкин должен придерживаться следующего плана, чтобы побить «Канело»:

— оказывать непрерывное давление;.

— постоянно использовать джеб;.

— бить по корпусу;.

— не позволять «Канело» отдыхать на канатах;.

— избегать левого хука «Канело».

Ранее известный в мире бокса промоутер Эдди Хирн также усомнился в том, что «Канело» сильнее казахстанца, добавив, что мало кто может побить Головкина.