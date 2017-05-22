Головкину подсказали победную стратегию на бой с Альваресом
Журналист Рич Чейни в своей статье на сайте Boxing News Results рассказал, какую стратегию следует выбрать чемпиону мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанскому боксеру Геннадию Головкину (37−0, 33 КО) для победы над мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Автор отмечает, что в среднем весе у «Канело» недостаточно мощи, необходимой для того, чтобы у того был шанс нокаутировать Головкина. «Для “Канело” все закончится печально, когда он попадет в ринг с Головкиным, потому что 16 сентября он попадет под град мощных ударов. “Канело” может сколько угодно уклоняться головой, но Головкин поймает его своими джебами и выстрелами по корпусу», — написал Чейни.
По его мнению, Головкин должен придерживаться следующего плана, чтобы побить «Канело»:
— оказывать непрерывное давление;.
— постоянно использовать джеб;.
— бить по корпусу;.
— не позволять «Канело» отдыхать на канатах;.
— избегать левого хука «Канело».
Ранее известный в мире бокса промоутер Эдди Хирн также усомнился в том, что «Канело» сильнее казахстанца, добавив, что мало кто может побить Головкина.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter