Тренер Головкина рассказал детали тренировочного плана при подготовке к бою с Альваресом
Абель Санчес, тренирующий чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), рассказал о деталях тренировочного плана во время подготовки к бою с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО), который намечен на 16 сентября.
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По его словам, Головкин приступит к тренировкам 15 июля. «Я не люблю держать его в лагере больше восьми недель.
Отметим, что «Канело» уже начал подготовку к предстоящему поединку. Ранее его тренер Эдди Рейносо говорил, что мексиканец будет отдыхать всего две недели после боя с Хулио Сезаром
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