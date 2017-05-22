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https://sport.mail.ru/news/boxing/29820454/
22 мая 2017, 8:27 | Бокс | Vesti.kz

Тренер Головкина рассказал детали тренировочного плана при подготовке к бою с Альваресом

Абель Санчес, тренирующий чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), рассказал о деталях тренировочного плана во время подготовки к бою с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО), который намечен на 16 сентября.

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По его словам, Головкин приступит к тренировкам 15 июля. «Я не люблю держать его в лагере больше восьми недель. Где-то пять недель мы поработаем на силу и физику, а затем недели три посвятим спаррингам», — отметил Санчес в интервью New York Post.

Отметим, что «Канело» уже начал подготовку к предстоящему поединку. Ранее его тренер Эдди Рейносо говорил, что мексиканец будет отдыхать всего две недели после боя с Хулио Сезаром Чавесом-младшим (6 мая), после чего вернется в тренировочный лагерь. Причем врачи также дали добро «Канело» на сентябрьский бой с Головкиным.

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