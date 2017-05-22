Тренер Головкина рассказал детали тренировочного плана при подготовке к бою с Альваресом

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По его словам, Головкин приступит к тренировкам 15 июля. «Я не люблю держать его в лагере больше восьми недель. Где-то пять недель мы поработаем на силу и физику, а затем недели три посвятим спаррингам», — отметил Санчес в интервью New York Post.