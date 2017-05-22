Почему у Головкина, в отличие от «Канело», нет права на поражение в бою 16 сентября

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«Мне не нравится слово разоблачать. Но если Головкин проиграет «Канело», многие скажут, что он был раскрыт. Флойд Мейвезер также выиграет от победы «Канело». Потому что он останется единственным боксером, который победил «Канело», а Альварес победил монстра в лице GGG.

Я довольно долго защищал наследие Головкина, но правда в том, что если он проиграет «Канело», критика со стороны СМИ убьют его наследие. Это звучит плохо, но это та игра, в которой мы находимся. «Канело» — конкурент, но с точки зрения наследия у него больше маневров для ошибок. Он может проиграть Головкину.

Я до сих пор не решил, кто победит. Но я скажу, что звезды выстроились в пользу «Канело», — написал автор в своей традиционной рубрике «Хлеб насущный».

Отметим, что командам боксеров осталось лишь определиться с местом проведения боя. Ранее промоутер мексиканца объявил, что лидером в гонке за право принять это событие является Dodgers Stadium, на котором свои домашние игры проводит бейсбольный клуб «Лос-Анджелес Доджерс».

В то же время промоутер GGG Том Леффлер рассказал, где сам Головкин мечтает провести бой с Альваресом. Кроме того, он раскрыл финансовые детали сделки на бой в сентябре, а также прояснил ситуацию со взвешиванием и титулами на этот поединок.