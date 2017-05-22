Отец Хабиба Нурмагомедова отметил заслуги Головкина в боксе и назвал его почти идеальным бойцом
Отец и тренер известного легковеса UFC Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов высказал свое мнение о профессиональном боксе, назвал имя любимого бойца и поделился мнением о бое казахстанца Геннадия Головкина против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса. Об этом сообщает Tofight.ru.
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«Мне очень нравится бокс. Техника бокса — изящна и очень красива. Бокс имеет хорошую историю, большие деньги, большую славу, большие имена. Самый любимый мой боксер — это Мухаммед Али.
Что касается боя Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, то для меня всегда фаворит Геннадий. В любом бою он для меня фаворит. Головкин — выдающийся боксер, которого будут ценить спустя много лет. Он очень много сделал для бокса. Он показал характер, он мужчина, боец. Для меня Геннадий почти идеальный боец в боксе, — заявил Абдулманап Нурмагомедов.
Напомним, бой Головкина и Альвареса состоится 16 сентября и пройдет в лимите среднего веса (160 фунтов). Сторонам осталось лишь выбрать место его проведения.
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