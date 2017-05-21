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https://sport.mail.ru/news/boxing/29818037/
21 мая 2017, 20:49 | Бокс | ТАСС

Американский боксер Шэннон Бриггс провалил допинг-тест

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Американский боксер- профессионал Шэннон Бриггс, выступающий в тяжелой весовой категории, провалил допинг-тест. Об этом сообщает телеканал ESPN.

Проба 45-летнего боксера содержит повышенный уровень тестостерона. Увеличить
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Допинг-тест проводила Ассоциация по добровольному тестированию на допинг (VADA). Проба 45-летнего боксера содержит повышенный уровень тестостерона. Бриггс 3 июня должен провести бой за вакантный титул «регулярного» чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) против Фреса Окендо из Пуэрто-Рико, однако отмечается, что этот поединок, скорее всего, будет отменен.

Бриггс является серебряным призером Панамериканских игр 1991 года, чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Также ему принадлежит рекорд по количеству побед нокаутом в первом раунде — 36.
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