Американский боксер Шэннон Бриггс провалил допинг-тест
МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Американский боксер- профессионал Шэннон Бриггс, выступающий в тяжелой весовой категории, провалил
допинг-тест. Об этом сообщает телеканал ESPN.
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Видимо, что-то случилось...
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Бриггс является серебряным призером Панамериканских игр 1991 года, чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Также ему принадлежит рекорд по количеству побед нокаутом в первом раунде — 36.
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