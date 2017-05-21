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https://sport.mail.ru/news/boxing/29815340/
21 мая 2017, 15:11 | Бокс | Вести Иркутск

Иркутянин Игорь Михалкин завоевал титул IBO во втором бою после дисквалификации на мельдоний

Бывший чемпион Европы взял титул чемпиона мира по версии IBO в весовой категории до 79,38 кг, сообщает ТАСС.

В 12-раундовом поединке Михалкин выиграл у южноафриканца Томаса Остхейзена. Бой прошел в немецком Гамбурге. В послужном списке боксера из Иркутска теперь 20 побед и всего 1 поражение. В конце 2016-го Михалкина полностью оправдали по делу об употреблению мельдония.
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