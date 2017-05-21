Иркутянин Игорь Михалкин завоевал титул IBO во втором бою после дисквалификации на мельдоний

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший (49−0, 26 КО) заявил, что даже сейчас смог бы победить чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), вместе с тем американец подчеркнул, что не рассматривает вариант организации такой встречи.