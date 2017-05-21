Мейвезер: Я бы победил Головкина даже сейчас

«Я видел бой Головкина и Брука. Вы все так сходите с ума из-за Геннадия, да, он неплох, но в нём нет ничего особенного. Я говорю о том, что даже сейчас, когда мне 40 лет, я бы выиграл его. Это был бы лёгкий бой, но я не рассматриваю возможность такого боя, я не могу перейти в средний вес», — приводит слова Мейвезера iFL TV на своём Youtube канале.