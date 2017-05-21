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https://sport.mail.ru/news/boxing/29815164/
21 мая 2017, 14:03 | Бокс | Чемпионат.com

Мейвезер: Я бы победил Головкина даже сейчас

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший (49−0, 26 КО) заявил, что даже сейчас смог бы победить чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), вместе с тем американец подчеркнул, что не рассматривает вариант организации такой встречи.

<nobr>Экс-чемпион</nobr> мира в пяти весовых категориях <span class=error>Флойд</span> <nobr>Мейвезер-младший</nobr> (49−0 26 КО) заявил что даже сейчас смог бы победить чемпиона мира в среднем весе Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) вместе с тем американец подчеркнул что не рассматривает вариант организации такой встречи. Увеличить
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«Я видел бой Головкина и Брука. Вы все так сходите с ума из-за Геннадия, да, он неплох, но в нём нет ничего особенного. Я говорю о том, что даже сейчас, когда мне 40 лет, я бы выиграл его. Это был бы лёгкий бой, но я не рассматриваю возможность такого боя, я не могу перейти в средний вес», — приводит слова Мейвезера iFL TV на своём Youtube канале.
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Головкин и Альварес не отдадут 16 сентября Мэйвезеру и Макгрегору

Головкин и Альварес не отдадут 16 сентября Мэйвезеру и Макгрегору

Golden Boy Promotions не намерена менять дату проведения поединка чемпиона мира в среднем весе WBA/WBC/IBF Геннадия Головкина и Сауля Альвареса из-за потенциального пересечения с поединком Флойда Мейвезера-младшего и Конора Макгрегора.
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