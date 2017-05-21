Мейвезер: Я бы победил Головкина даже сейчас
Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший (49−0, 26 КО) заявил, что даже сейчас смог бы победить чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), вместе с тем американец подчеркнул, что не рассматривает вариант организации такой встречи.
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«Я видел бой Головкина и Брука. Вы все так сходите с ума
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