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21 мая 2017, 13:54 | Бокс | Sports.kz

Определился соперник Сабирова в дебютном бою на профи-ринге

Казахстанский боксер Нурзат Сабиров, подписавший контракт с канадской промоутерской компанией InterBox, продолжает подготовку к дебютному бою на профессиональном ринге, пишет Sports.kz.

Казахстанский боксер <span class=error>Нурзат</span> <span class=error>Сабиров</span> подписавший контракт с канадской промоутерской компанией InterBox продолжает подготовку к дебютному бою на профессиональном ринге пишет Sports.kz. Увеличить
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Соперником нашего земляка станет представитель Польши Касьян Инглот. Поединок состоится 2 июня в канадском Квебеке.

На любительском ринге Нурзат выступал в полутяжелой весовой категории (81 кг), является победителем турнира памяти Галыма Жарылгапова (2015 г.), тогда в финале он одолел Армана Рысбека. Также известно, что в 2016 году Сабиров выиграл Гран-при Чехии.

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