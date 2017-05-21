Определился соперник Сабирова в дебютном бою на профи-ринге
Казахстанский боксер Нурзат Сабиров, подписавший контракт с канадской промоутерской компанией InterBox, продолжает подготовку к дебютному бою на профессиональном ринге, пишет Sports.kz.
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Соперником нашего земляка станет представитель Польши Касьян Инглот. Поединок состоится 2 июня в канадском Квебеке.
На любительском ринге Нурзат выступал в полутяжелой весовой категории (81 кг), является победителем турнира памяти Галыма Жарылгапова (2015 г.), тогда в финале он одолел Армана Рысбека. Также известно, что в 2016 году Сабиров выиграл
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