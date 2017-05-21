Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29814410/
21 мая 2017, 11:45 | Бокс | Р-Спорт

Гэри Расселл-младший защитил титул чемпиона по версии WBC в бою с Оскаром Эскандоном

МОСКВА, 21 мая — Р-Спорт. Американец Гэри Расселл-младший победил колумбийца Оскара Эскандона и защитил титул чемпиона мира по версии WBC в полулегком весе (до 57,2 кг).

Бой, состоявшийся в субботу в Оксон-Хилле (США), завершился победой 28-летнего американского боксера техническим нокаутом в седьмом раунде.

Для Расселла эта победа стала 28-й (17 нокаутом) на профессиональном ринге при одном поражении. 32-летний Эскандон потерпел третье (первое нокаутом) поражение при 25 победах.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Президент WBA недоволен вынесенным решением судей в бою Мурата — Н’Жикам

Президент WBA недоволен вынесенным решением судей в бою Мурата — Н’Жикам

Президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Джилберто Мендоса-младший высказал резкое недовольство судейским вердиктом по прошедшему накануне поединку за титул «обычного» чемпиона мира WBA в среднем весе (до 72,6 кг) между японцем Рета Муратой (12−1, 9 КО) и французом Хассаном Н`Дам Н`Жикамом (36−2, 21 КО).
Еще 7 новостей  Все новости
19 мая

Причина, по которой WADA потребовала ухода Исинбаевой из РУСАДА

Тренер Алекно: Знарок такой же сумасшедший, как и я

22-летняя румынская теннисистка: талант плюс красота