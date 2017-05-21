Гэри Расселл-младший защитил титул чемпиона по версии WBC в бою с Оскаром Эскандоном

Бой, состоявшийся в субботу в Оксон-Хилле (США), завершился победой 28-летнего американского боксера техническим нокаутом в седьмом раунде.

Для Расселла эта победа стала 28-й (17 нокаутом) на профессиональном ринге при одном поражении. 32-летний Эскандон потерпел третье (первое нокаутом) поражение при 25 победах.