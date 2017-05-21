Гэри Расселл-младший защитил титул чемпиона по версии WBC в бою с Оскаром Эскандоном
МОСКВА, 21 мая —
Р-Спорт. Американец Гэри Расселл-младший победил колумбийца Оскара Эскандона и защитил титул чемпиона мира по версии WBC в полулегком весе (до 57,2 кг).
Бой, состоявшийся в субботу в
Для Расселла эта победа стала 28-й (17 нокаутом) на профессиональном ринге при одном поражении. 32-летний Эскандон потерпел третье (первое нокаутом) поражение при 25 победах.
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