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Поостыв, функционер признал, что назначить немедленный реванш не получится.

«Я разочарован. Моя цель — чистые решения (судей) и прозрачность для всех любителей бокса. Меня напрягают ситуации вроде этой, и я бы с удовольствием назначил реванш, но первым в очереди идет обязательный претендент Роб Брэнт», — приводит его слова vRINGe.com со ссылкой на Boxingscene.

Напомним, что итогом 12-раундового противостояния стала победа Н`Жикамом раздельным решением боковых арбитров (117−110 японцу и 116−111, 115−112 французу), с которым Мендоса категорически не согласился, написав в соцсети: «Я разгневан и разочарован неспособностью выносить правильные решения. По моим подсчетам Мурата победил 117−110. В первую очередь, позвольте мне принести извинения Рета Мурате, Teiken Promotions и все японским любителям бокса. Словами не описать, как исправить вред, нанесенный этим ужасным решением. Я буду требовать от чемпионского комитета назначить реванш».