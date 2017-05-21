Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29814152/
21 мая 2017, 11:13 | Бокс | Vesti.kz

Президент WBA недоволен вынесенным решением судей в бою Мурата — Н’Жикам

Президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Джилберто Мендоса-младший высказал резкое недовольство судейским вердиктом по прошедшему накануне поединку за титул «обычного» чемпиона мира WBA в среднем весе (до 72,6 кг) между японцем Рета Муратой (12−1, 9 КО) и французом Хассаном Н`Дам Н`Жикамом (36−2, 21 КО).

По его мнению бой выиграл японский боксер. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Поостыв, функционер признал, что назначить немедленный реванш не получится.

«Я разочарован. Моя цель — чистые решения (судей) и прозрачность для всех любителей бокса. Меня напрягают ситуации вроде этой, и я бы с удовольствием назначил реванш, но первым в очереди идет обязательный претендент Роб Брэнт», — приводит его слова vRINGe.com со ссылкой на Boxingscene.

Напомним, что итогом 12-раундового противостояния стала победа Н`Жикамом раздельным решением боковых арбитров (117−110 японцу и 116−111, 115−112 французу), с которым Мендоса категорически не согласился, написав в соцсети: «Я разгневан и разочарован неспособностью выносить правильные решения. По моим подсчетам Мурата победил 117−110. В первую очередь, позвольте мне принести извинения Рета Мурате, Teiken Promotions и все японским любителям бокса. Словами не описать, как исправить вред, нанесенный этим ужасным решением. Я буду требовать от чемпионского комитета назначить реванш».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
21 мая

Видео дружеской беседы Армана Оспанова и Тайчи Накажима в раздевалке после боя

Полиция Астаны оштрафовала избивших главного судью Fight Nights Global

Влодарчик победил Гевора и стал обязательным претендентом на бой с Гассиевым