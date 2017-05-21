Боксер Влодарчик победил Гевора и стал обязательным претендентом на бой с Гассиевым

Бой, прошедший в субботу в польском городе Познань, закончился в пользу Влодарчика раздельным решением судей. Два рефери присудили победу польскому боксеру (счет записок — 116:112 и 115:114), еще один судья отдал предпочтение Гевору (115:113).

На профессиональном ринге 35-летний Влодарчик одержал 53-ю победу при трех поражениях и одной ничьей. 26-летний Гевор потерпел первое поражение в 23 боях, имея в активе 22 победы.

Теперь Влодарчик должен провести поединок с чемпионом по версии IBF в первом тяжелом весе россиянином Муратом Гассиевым.