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https://sport.mail.ru/news/boxing/29813576/
21 мая 2017, 10:41 | Бокс | Р-Спорт

Боксер Влодарчик победил Гевора и стал обязательным претендентом на бой с Гассиевым

МОСКВА, 21 мая — Р-Спорт. Поляк Кшиштоф Влодарчик победил немецкого боксера Ноэля Гевора и стал обязательным претендентом на поединок с чемпионом мира по версии IBF в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) россиянином Муратом Гассиевым.

Бой, прошедший в субботу в польском городе Познань, закончился в пользу Влодарчика раздельным решением судей. Два рефери присудили победу польскому боксеру (счет записок — 116:112 и 115:114), еще один судья отдал предпочтение Гевору (115:113).

На профессиональном ринге 35-летний Влодарчик одержал 53-ю победу при трех поражениях и одной ничьей. 26-летний Гевор потерпел первое поражение в 23 боях, имея в активе 22 победы.

Теперь Влодарчик должен провести поединок с чемпионом по версии IBF в первом тяжелом весе россиянином Муратом Гассиевым.
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