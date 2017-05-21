В сети появилось видео спарринга и пресс-конференции Каната Ислама
Казахстанский боксер Канат Ислам в преддверии своего поединка в США против мексиканца Норберто Гонсалеса провел спарринг. Видео появилось на канале BerikTV в YouTube.
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32-летний Ислам выступает в профессионалах с 2012 года и не имеет поражений в карьере (23 победы в 23 боях). Ранее он дрался в родном Казахстане, Колумбии и Доминикане. В последнем поединке казахстанец одолел бразильца Робсона Ассиса.
Отметим, что следующий поединок Канат Ислам проведет против мексиканца Норберто Гонсалеса в США. Прямая трансляция боя запланирована на телеканалах «Казахстан» и Kazsport утром 27 мая по времени Астаны.
В андеркарте этого вечера бокса выступит казахстанский боксер Жанкош Тураров (20−0, 14КО). Его соперником станет мексиканец Густаво Гарибай (13−8−2, 5КО).
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