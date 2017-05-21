Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29813330/
21 мая 2017, 11:08 | Бокс | Vesti.kz

В сети появилось видео спарринга и пресс-конференции Каната Ислама

Казахстанский боксер Канат Ислам в преддверии своего поединка в США против мексиканца Норберто Гонсалеса провел спарринг. Видео появилось на канале BerikTV в YouTube.

Свой следующий бой казахстанский <nobr>боксер-профессионал</nobr> проведет 27 мая в США. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Там же опубликованы кадры с пресс-конференции перед боем, а также фрагменты тренировок. Некоторые видео боксера выложены в его Instagram.

32-летний Ислам выступает в профессионалах с 2012 года и не имеет поражений в карьере (23 победы в 23 боях). Ранее он дрался в родном Казахстане, Колумбии и Доминикане. В последнем поединке казахстанец одолел бразильца Робсона Ассиса.

Отметим, что следующий поединок Канат Ислам проведет против мексиканца Норберто Гонсалеса в США. Прямая трансляция боя запланирована на телеканалах «Казахстан» и Kazsport утром 27 мая по времени Астаны.

В андеркарте этого вечера бокса выступит казахстанский боксер Жанкош Тураров (20−0, 14КО). Его соперником станет мексиканец Густаво Гарибай (13−8−2, 5КО).

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
21 мая

Полиция Астаны оштрафовала избивших главного судью Fight Nights Global

Влодарчик победил Гевора и стал обязательным претендентом на бой с Гассиевым

Теренс Кроуфорд одержал досрочную победу над Феликсом Диасом