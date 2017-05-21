Американец Кроуфорд защитил титулы чемпиона мира WBO и WBC

29-летний Кроуфорд во второй раз защитил оба титула, которые объединил в июле прошлого года, победив украинца Виктора Постола по очкам. В декабре 2016 года он выиграл у соотечественника Джона Молины техническим нокаутом в 8-м раунде. Титул WBO Кроуфорд защитил в пятый раз, ранее владел поясом этой организации в категории до 61,23 кг. Он по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге — 31 победа (22 — нокаутом).

Теперь Кроуфорд может провести объединительный бой против обладателя поясов по оставшимся версиям — Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) — намибийцем Джулиусом Индонго, который присутствовал на этом поединке. По словам промоутера американца Боба Арума, переговоры о бое Кроуфорд — Индонго ведутся и он может состояться в этом году. Намибиец еще должен провести обязательную защиту против россиянина Сергея Липинца, однако может получить отсрочку для объединительного поединка.

В истории профессионального бокса все четыре престижных пояса были на кону только в трех боях: когда американец Бернард Хопкинс победил соотечественника Оскара де ла Хойю в 2004 году, когда он защитил титулы в следующем бою против американца Говарда Истмэна и проиграл их Джермейну Тэйлору.

33-летний Диас потерпел второе поражение при 19 победах (9 нокаутом). Он впервые боксировал за титул чемпиона мира.