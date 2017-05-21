Стал известен соперник «Астана Арланс» по полуфиналу WSB

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В полуфинале казахстанцам будет противостоять «Бритиш Лайнхартс» (Великобритания), выигравшая по сумме двух четвертьфинальных встреч у «Франс Файтинг Рустерс» (Франция) — 6:5 (общий счет).

Полуфиналы пройдут 2−3 и 9—10 июня .

Напомним, что «Астана Арланс» в четвертьфинале прошла «Патриот Боксинг Тим» из России. Сначала казахстанские боксеры победили в Кемерово — 3:2. Затем оказались сильнее в Караганде — 4:1.