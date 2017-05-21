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https://sport.mail.ru/news/boxing/29813050/
21 мая 2017, 9:55 | Бокс | ТАСС

Бой за титул временного чемпиона мира по версии IBF в весе до 76,2 кг закончился скандалом

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Поединок за титул временного чемпиона мира во втором среднем весе по версии Международной боксерской федерации (IBF) между Хосе Ускатеги и американцем Андрэ Дирреллом закончился дисквалификацией венесуэльца. Об этом сообщает портал fightnews.com.

На последних секундах 8-го раунда поединка, прошедшего в Вашингтоне, Ускатеги пошел в атаку и отправил соперника в нокаут. Арбитр принял решение, что венесуэлец нанес последние удары уже после гонга, и принял решение дисквалифицировать Ускатеги и присудил победу Дирреллу.

После этого страсти на ринге накалились настолько, что один из секундантов американского боксера, его дядя Леон Лоусон, несколько раз ударил Ускатеги.

Как позднее написал в своем Twitter телекомментатор канала ESPN Дэн Рафаэль, после этого инцидента Лоусон сбежал со стадиона и в настоящее время его разыскивает полиция.

После этого боя на счету Ускатеги 26 побед (22 нокаутом) и 2 поражения, у Диррелла — те же 26 побед (17 нокаутом) и 2 поражения.
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