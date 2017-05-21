Бой за титул временного чемпиона мира по версии IBF в весе до 76,2 кг закончился скандалом

На последних секундах 8-го раунда поединка, прошедшего в Вашингтоне, Ускатеги пошел в атаку и отправил соперника в нокаут. Арбитр принял решение, что венесуэлец нанес последние удары уже после гонга, и принял решение дисквалифицировать Ускатеги и присудил победу Дирреллу.

После этого страсти на ринге накалились настолько, что один из секундантов американского боксера, его дядя Леон Лоусон, несколько раз ударил Ускатеги.

Как позднее написал в своем Twitter телекомментатор канала ESPN Дэн Рафаэль, после этого инцидента Лоусон сбежал со стадиона и в настоящее время его разыскивает полиция.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">One of Andre Dirrell's Corner men swings on Jose Uzcategui piss about the late hit after the bell <a href="https://t.co/qlAmoCxXhh">pic.twitter.com/qlAmoCxXhh</a></p>— Mr1Deep (@I_am_fontaine) <a href="https://twitter.com/I_am_fontaine/status/866090927516942337">21 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

После этого боя на счету Ускатеги 26 побед (22 нокаутом) и 2 поражения, у Диррелла — те же 26 побед (17 нокаутом) и 2 поражения.