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https://sport.mail.ru/news/boxing/29812962/
21 мая 2017, 9:50 | Бокс | ТАСС

Российский боксер Пономарев победил американца Паредеса в рейтинговом бою в США

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российский боксер Константин Пономарев победил американца Эда Паредеса в 8-раундовом рейтинговом поединке весовой категории до 66,68 кг в Нью-Йорке. Пономарев одержал победу по очкам единогласным решением судей.

<em>МОСКВА 21 мая. /ТАСС/. </em>Российский боксер Константин <span class=error>Пономарев</span> победил американца <span class=error>Эда</span> <span class=error>Паредеса</span> в 8-<span class=error>раундовом</span> рейтинговом поединке весовой категории до 6668 кг в <nobr>Нью-Йорке.</nobr> <span class=error>Пономарев</span> одержал победу по очкам единогласным решением судей. Увеличить
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Все три арбитра оценили исход поединка одинаково — 78−74 в пользу россиянина.

На счету 24-летнего россиянина теперь 32 победы (13 нокаутом) и ни одного поражения. Пономарев входит в десятку лучших по трем престижным версиям, в том числе занимает пятое место в рейтинге Международной боксерской федерации (IBF). Его промоутер, американская компания «Топ рэнк», планирует организовать ему бой за титул чемпиона мира в этом году. Россиянин тренируется у известного специалиста Абеля Санчеса вместе с казахстанцем Геннадием Головкиным и россиянином Муратом Гассиевым.

В активе 32-летнего Паредеса 38 побед (25 нокаутом), 7 поражений, 1 ничья.
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Американец Кроуфорд защитил титулы чемпиона мира WBO и WBC

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Американец Теренс Кроуфорд защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 63,5 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Нью-Йорке, Кроуфорд выиграл у олимпийского чемпиона 2008 года Феликса Диаса из Доминиканской республики техническим нокаутом в 10-м раунде.
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