Российский боксер Пономарев победил американца Паредеса в рейтинговом бою в США
МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российский боксер Константин Пономарев победил американца Эда Паредеса в 8-раундовом рейтинговом поединке весовой категории до 66,68 кг в
Нью-Йорке. Пономарев одержал победу по очкам единогласным решением судей.
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Все три арбитра оценили исход поединка одинаково — 78−74 в пользу россиянина.
На счету 24-летнего россиянина теперь 32 победы (13 нокаутом) и ни одного поражения. Пономарев входит в десятку лучших по трем престижным версиям, в том числе занимает пятое место в рейтинге Международной боксерской федерации (IBF). Его промоутер, американская компания «Топ рэнк», планирует организовать ему бой за титул чемпиона мира в этом году. Россиянин тренируется у известного специалиста Абеля Санчеса вместе с казахстанцем Геннадием Головкиным и россиянином Муратом Гассиевым.
В активе 32-летнего Паредеса 38 побед (25 нокаутом), 7 поражений, 1 ничья.
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