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«29 мая мы планируем закрыть сделку с Бобом Арумом по поводу реванша между Ломаченко и Салидо. Мы хотим это сделать после боя Орландо 27 мая. Встреча может пройти в августе в Лос-Анджелесе или Чикаго.

Василий говорит, что в повторном поединке нет смысла, но если это так, то пусть забудет эту ситуацию. В конце концов, Орландо стал старше, а Ломаченко лучше. Но мы посмотрим, как сложится бой, ведь у него не было более сильного оппонента, чем Салидо, — приводит слова Гиббонса RingTV.

Отметим, что в марте 2014 года Василий Ломаченко потерпел единственное поражение на профессиональном ринге, уступив Орландо Салидо разделённым решением судей.