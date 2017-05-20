Боксеры Patriot Boxing Team уступили Astana Arlans в ответной встрече четвертьфинала WSB

Встреча, прошедшая в субботу в Караганде, завершилась победой хозяев ринга со счетом 4−1. Единственный бой в составе российской команды выиграл Артем Сусленков, выступающий в весовой категории свыше 91 кг. Иван Абрамов (до 52 кг), Шахриер Ахмедов (до 60 кг), Шахабас Махмудов (до 69 кг) и Имам Хатаев (до 81 кг) свои бои проиграли.

Первая встреча российской и казахстанской команд завершилась победой Astana Arlans со счетом 3−2. В полуфинале казахстанские боксеры встретятся либо с British Lionhearts (Великобритания) либо с France Fighting Roosters (Франция).