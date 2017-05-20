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https://sport.mail.ru/news/boxing/29811796/
20 мая 2017, 21:31 | Бокс | Р-Спорт

Боксеры Patriot Boxing Team уступили Astana Arlans в ответной встрече четвертьфинала WSB

МОСКВА, 20 мая — Р-Спорт. Российские спортсмены из команды Patriot Boxing Team проиграли Astana Arlans из Казахстана в ответной встрече четвертьфинала Всемирной серии бокса (WSB).

Встреча, прошедшая в субботу в Караганде, завершилась победой хозяев ринга со счетом 4−1. Единственный бой в составе российской команды выиграл Артем Сусленков, выступающий в весовой категории свыше 91 кг. Иван Абрамов (до 52 кг), Шахриер Ахмедов (до 60 кг), Шахабас Махмудов (до 69 кг) и Имам Хатаев (до 81 кг) свои бои проиграли.

Первая встреча российской и казахстанской команд завершилась победой Astana Arlans со счетом 3−2. В полуфинале казахстанские боксеры встретятся либо с British Lionhearts (Великобритания) либо с France Fighting Roosters (Франция).
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