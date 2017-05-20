Головкин и Альварес не отдадут 16 сентября Мэйвезеру и Макгрегору

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«Нет никаких шансов на то, что дата этого боя изменится. Все хотят видеть этот бой, все хотят там присутствовать. Люди давно ждали этой схватки, хотели, чтобы эти двое встретились. Оба соперника приедут в лучшей форме. Этот бой может поменять направление всего бокса», — приводит слова президента компании Эрика Гомеса Boxing Scene.