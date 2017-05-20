Нурлан Акурпеков: Головкин не проиграет Альваресу, я уверен в его победе

— На Ваш взгляд, можно ли считать, что согласие Канело на бой с Геннадием Головкиным стало следствием не слишком убедительно проведенного казахстанцем боя против Джейкобса?

— Возможно, Альварес и увидел какие-то моменты в свою пользу в том бою Головкина с Джейкобсом. Но сказать, что Головкин провел поединок слабо, я не могу. По всем параметрам он был сильнее Джейкобса, и если бы чуть добавил в первых раундах, — то победил бы досрочно.



— Как думаете, чего нам ждать от этого поединка?

— Легко Геннадию в этом бою не будет. Скорее всего, такой поединок будет носить упорный характер, но победу одержать должен все-таки наш боксер. Геннадий — очень сильный боец, и могу предположить, что он во время боя хотя бы раз, но отправит соперника в нокдаун.



— Если все же допустить, что Головкин проиграет этот бой, и лишится всех своих поясов, — что тогда ему остается делать?

— Такого не случится. Лично я уверен в победе Головкина.



Поединок между Головкиным и Альваресом состоится 16 сентября, место проведения пока неизвестно. Букмекерская контора 1XBET в этом противостоянии отдает преимущество казахстанцу: победа Головкина — 1.69, ничья — 21, победа Альвареса — 2.58.