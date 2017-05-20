Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29807239/
20 мая 2017, 9:31 | Бокс | Sports.kz

Нурлан Акурпеков: Головкин не проиграет Альваресу, я уверен в его победе

Главный тренер казахстанского клуба WSB «Astana Arlans» Нурлан Акурпеков прокомментировал Sports.kz будущий поединок казахстанца Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем Альваресом.

Главный тренер казахстанского клуба WSB Astana Arlans <span class=error>Нурлан</span> Акурпеков прокомментировал Sports.kz будущий поединок <span class=error>казахстанца</span> Геннадия <span class=error>Головкина</span> с мексиканцем <span class=error>Саулем</span> Альваресом. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

 — На Ваш взгляд, можно ли считать, что согласие Канело на бой с Геннадием Головкиным стало следствием не слишком убедительно проведенного казахстанцем боя против Джейкобса?
— Возможно, Альварес и увидел какие-то моменты в свою пользу в том бою Головкина с Джейкобсом. Но сказать, что Головкин провел поединок слабо, я не могу. По всем параметрам он был сильнее Джейкобса, и если бы чуть добавил в первых раундах, — то победил бы досрочно.

 — Как думаете, чего нам ждать от этого поединка?
— Легко Геннадию в этом бою не будет. Скорее всего, такой поединок будет носить упорный характер, но победу одержать должен все-таки наш боксер. Геннадий — очень сильный боец, и могу предположить, что он во время боя хотя бы раз, но отправит соперника в нокдаун.

 — Если все же допустить, что Головкин проиграет этот бой, и лишится всех своих поясов, — что тогда ему остается делать?
— Такого не случится. Лично я уверен в победе Головкина.

Поединок между Головкиным и Альваресом состоится 16 сентября, место проведения пока неизвестно. Букмекерская контора 1XBET в этом противостоянии отдает преимущество казахстанцу: победа Головкина — 1.69, ничья — 21, победа Альвареса — 2.58.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Головкин и Альварес не отдадут 16 сентября Мэйвезеру и Макгрегору

Головкин и Альварес не отдадут 16 сентября Мэйвезеру и Макгрегору

Golden Boy Promotions не намерена менять дату проведения поединка чемпиона мира в среднем весе WBA/WBC/IBF Геннадия Головкина и Сауля Альвареса из-за потенциального пересечения с поединком Флойда Мейвезера-младшего и Конора Макгрегора.
Еще 7 новостей  Все новости
19 мая

Промоутер Головкина подколол Альвареса за отказ от специального пояса WBC

Трансляция титульных боев Кичигина и Жумагулова на турнире Fight Nights Global 65

Стало известно, какой гонорар хотел Сондерс за бой с Головкиным