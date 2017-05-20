Нурлан Акурпеков: Головкин не проиграет Альваресу, я уверен в его победе
Главный тренер казахстанского клуба WSB «Astana Arlans» Нурлан Акурпеков прокомментировал Sports.kz будущий поединок казахстанца Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем Альваресом.
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— На Ваш взгляд, можно ли считать, что согласие Канело на бой с Геннадием Головкиным стало следствием не слишком убедительно проведенного казахстанцем боя против Джейкобса?
— Возможно, Альварес и увидел
— Как думаете, чего нам ждать от этого поединка?
— Легко Геннадию в этом бою не будет. Скорее всего, такой поединок будет носить упорный характер, но победу одержать должен
— Если все же допустить, что Головкин проиграет этот бой, и лишится всех своих поясов, — что тогда ему остается делать?
— Такого не случится. Лично я уверен в победе Головкина.
Поединок между Головкиным и Альваресом состоится 16 сентября, место проведения пока неизвестно. Букмекерская контора 1XBET в этом противостоянии отдает преимущество казахстанцу: победа Головкина — 1.69, ничья — 21, победа Альвареса — 2.58.
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