«Канело» пообещал невероятное выступление в бою с Головкиным

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«Все, что я делаю — я делаю для фанатов, и я хочу выразить благодарность всем, кто следит за моими боями и показывает свою поддержку. Мои фанаты — величайшие в мире и в этом сентябре на День независимости Мексики все могут рассчитывать на еще одно невероятное выступление», — заявил Сауль, чьи слова приводит ESPN.