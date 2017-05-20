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20 мая 2017, 8:57 | Бокс | Sports.kz

«Канело» пообещал невероятное выступление в бою с Головкиным

Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес велел своим поклонникам готовиться к захватывающему шоу в поединке с Геннадием Головкиным 16 сентября, пишет Sports.kz.

Мексиканский боксер <span class=error>Сауль</span> <span class=error>Канело</span> Альварес велел своим поклонникам готовиться к захватывающему шоу в поединке с Геннадием <span class=error>Головкиным</span> 16 сентября пишет Sports.kz. Увеличить
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«Все, что я делаю — я делаю для фанатов, и я хочу выразить благодарность всем, кто следит за моими боями и показывает свою поддержку. Мои фанаты — величайшие в мире и в этом сентябре на День независимости Мексики все могут рассчитывать на еще одно невероятное выступление», — заявил Сауль, чьи слова приводит ESPN.

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