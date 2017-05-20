«Канело» пообещал невероятное выступление в бою с Головкиным
Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес велел своим поклонникам готовиться к захватывающему шоу в поединке с Геннадием Головкиным 16 сентября, пишет Sports.kz.
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«Все, что я делаю — я делаю для фанатов, и я хочу выразить благодарность всем, кто следит за моими боями и показывает свою поддержку. Мои фанаты — величайшие в мире и в этом сентябре на День независимости Мексики все могут рассчитывать на еще одно невероятное выступление», — заявил Сауль, чьи слова приводит ESPN.
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