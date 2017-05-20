Эксперт ESPN назвал одну из интриг боя Головкин — Альварес
Журналист телеканала ESPN Дэн Рафаэль рассказал, чем ему особенно интересен бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, пишет Sports.kz.
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Один из пользователей спросил Рафаэля в его чате, что он думает о поединке боксеров, и сможет ли «Канело», на его взгляд, выдержать ударную мощь GGG.
— «Канело» продемонстрировал свой крепкий подбородок, так что это для него является плюсом. Чаще всего, когда Головкин доставляет мощный удар, соперники падают. Но Альварес также обладает довольно крепкой защитой, поэтому способен избегать чистых ударов. Это один из аспектов, делающих данный поединок таким интересным, — ответил эксперт.
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