Бывший чемпион мира по версии WBA погиб в автокатастрофе
Бывший чемпион мира по версии WBA во втором наилегчейшем весе Давид Санчес погиб в пятницу в аварии, сообщает BoxingScene.
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Видимо, что-то случилось...
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Трагедия произошла в родном городе мексиканского боксера — Соноре. Вместе со спортсменом погиб его брат.
Отметим, в своей карьере Санчес провел 37 поединокв, из которых 31 выиграл, 4 завершил вничью и 2 проиграл. Он владел титулом чемпиона мира с января 2014 по сентябрь 2015 года.
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