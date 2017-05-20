Бывший чемпион мира по версии WBA погиб в автокатастрофе

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Трагедия произошла в родном городе мексиканского боксера — Соноре. Вместе со спортсменом погиб его брат.

Отметим, в своей карьере Санчес провел 37 поединокв, из которых 31 выиграл, 4 завершил вничью и 2 проиграл. Он владел титулом чемпиона мира с января 2014 по сентябрь 2015 года.