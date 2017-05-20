Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29806534/
20 мая 2017, 8:28 | Бокс | Спорт-Экспресс

Бывший чемпион мира по версии WBA погиб в автокатастрофе

Бывший чемпион мира по версии WBA во втором наилегчейшем весе Давид Санчес погиб в пятницу в аварии, сообщает BoxingScene.

Бывший чемпион мира по версии WBA во втором <span class=error>наилегчейшем</span> весе Давид <span class=error>Санчес</span> погиб в пятницу в аварии. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Трагедия произошла в родном городе мексиканского боксера — Соноре. Вместе со спортсменом погиб его брат.

Отметим, в своей карьере Санчес провел 37 поединокв, из которых 31 выиграл, 4 завершил вничью и 2 проиграл. Он владел титулом чемпиона мира с января 2014 по сентябрь 2015 года.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Претендент на титул чемпиона мира боксер Устинов нокаутировал бразильца Сумбано Лава

Претендент на титул чемпиона мира боксер Устинов нокаутировал бразильца Сумбано Лава

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе россиянин Александр Устинов выиграл у бразильца Рафаэля Сумбано Лава техническим нокаутом в первом раунде. 10-раундовый рейтинговый поединок прошел в британском Болтоне.
Еще 7 новостей  Все новости
19 мая

Очень плохие новости из ЦСКА

Федун назвал лучшего российского тренера

Самый нелепый гол чемпионата мира