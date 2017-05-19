Россиянин Михалкин завоевал титул IBO во втором бою после дисквалификации за мельдоний

Поединок прошел в тактической борьбе, оба боксера действовали в игровой манере, и обоим не хватало мощи в ударах. Южноафриканец в начальных раундах работал вторым номером и старался держать противника на дистанции, пользуясь преимуществом в росте и длине рук, а россиянин сближался и проводил комбинации в ближнем бою. Только в первом раунде наблюдалась равная борьба, а затем Михалкин стал постепенно развивать преимущество.

Он действовал быстрее, маневреннее, разнообразнее в атаке, внимательнее в защите и в целом активнее, и уже в восьмом раунде сомнений в его победе практически не осталось, несмотря на то, что Остхейзен пытался переломить инициативу и периодически пытался навязать «перестрелку». Но Михалкин оказался более вынослив и техничен и одержал закономерную победу.

Поединок с Остхейзеном стал для него вторым после дисквалификации за употребление мельдония. 18 марта в шведском Мальмё он выиграл в рейтинговом 8-раундовом поединке у украинца Евгения Махтеенко по очкам.

В послужном списке 31-летнего россиянина теперь 20 побед (девять — нокаутом) и одно поражение. В конце 2016 года российский боксер был полностью оправдан по делу об употреблении мельдония. Допинг-проба Михалкина дала положительный результат в марте 2016 года. Она была взята 12 марта после успешной защиты российским боксером титула чемпиона Европы в весовой категории до 79,38 кг, когда он единогласным решением судей победил француза Патрика Буа, впоследствии результат боя бы аннулирован, а Михалкин лишен титула.

В активе Остхейзена 26 побед (15 нокаутом), одно поражение и две ничьи. Ранее титул чемпиона мира ИБО в этом весе принадлежал россиянину Умару Саламову.