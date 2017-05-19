Игра престолов. Все о бое Головкин - Альварес. Часть первая

Эхо резонанса до сих пор расходится в СМИ и социальных сетях. Еще бы — бой десятилетия, который как и подобает большому и судьбоносному событию, вмиг подхватился подводными течениями. Подлый пиар, борьба за место ристалища, контрактные нюансы. Иначе нельзя — на кону едва ли не трон. Подробности в материале Vesti.kz.

Глава 1. Это было неизбежно

Сентябрь близко. По крайней мере для обоих боксеров и их основного окружения. Они уже сейчас чувствуют неизбежное наступление развязки. Раз и навсегда — кто лучше? Много слов сказано, много сравнений сделано. Оба ярких представителя современного профессионального бокса. И, предвкушая большое противостояние, не хотелось бы выделять основного фаворита. Намного глубже выглядит философский подход к главным героям. Не без метафор, конечно. У каждого свои.

Драма? Нет. Начало истории слишком монохромное. Местами забавное (я не трус, но, вот, заберите, Геннадий, титул чемпиона мира). Не все так просто? Однозначно. Это для нас, поклонников Головкина, Альварес за тот конфуз с поясом WBC выглядит ущербно. И хочется долго злорадствовать, когда речь заходит о рыжем мастере. Правда, пояс не держали, и слезы «Канело» перед отказом не вытирали. Что именно произошло — тактический ход или же банально отсрочка неизбежного конца?

Любой поклонник GGG выберет второй вариант. Но как бы то ни было, время настало. Многое вело к этому. Особенно красноречивыми оказались зима и весна нынешнего года. Длительное молчание команды казахстанского боксера относительно расклада на ближайшее время как бы указывало на возможный вариант с Альваресом. Да и уж слишком легко был отпущен Билли Джо Сондерс. Напомним, последний является владельцем недостающего титула в коллекции Головкина. В момент, когда стало ясно, что не будет объединительного поединка, оставалось лишь недоумевать, придумывая причины. Но не отпускало ощущение тяжести «крупной рыбки» на другом конце лески. Тем более, обсуждение с мексиканской командой началось несколько раньше.

Объективно, в любом случае все попытки спрогнозировать сводились к тому, что все оказывалось лишь домыслами. Местами наивными, постепенно превращающихся в слухи. И созданное давление могло спровоцировать одну из сторон проболтаться. Никто не дрогнул во имя шоу. Вряд ли собравшиеся на арене T-Mobile пожалели в тот день, что пришли. Да, не было великой и затянутой предыстории, наполненной множеством принципиальных моментов. Ну, разве что определение короля. Этого достаточно. Не было великой истории до поединка. Ее напишут сами боксеры.

Глава 2. Подлый пиар

Театр начинается с вешалки. Успех же напрямую связан с поддержкой и мотивацией. Особенно в переломные моменты. И сейчас Головкин переживает буквально решающий эпизод своей яркой карьеры, который требует не только его отдачи. Каждое движение в ринге, каждый точный удар и каждый успех — плоды ежедневной работы. Кстати, самоотдача GGG ни разу не ставилась под сомнения. Сказать такого же про поддержку иногда трудно.

«Кто-то I» несколько раз откровенно высказался насчет способностей боксера. «Искренность» явно имела привкус недоброжелательности, если вспомнить, что тот же самый «Кто-то I» давным-давно восхищался достижениями GGG. Эффект был соответствующий. Наверняка, «Кто-то I» до сих пор получает гневные комментарии на этот счет. Но цель была достигнута: о «Кто-то I» заговорили, цитировали в СМИ.

На фоне «успеха» нечто подобное решил сделать и «Кто-то II», публично признав Альвареса лучшим среди двух боксеров, спрогнозировав победу мексиканца и практически восхищаясь «Канело». И зеркально то же самое: раньше было желание биться у Геннадия в андеркарде, «Головкин — гордость страны». Но быть на слуху ведь хочется. И если не своими результатами, так хотя бы таким «подлым пиаром».

Но по сравнению с «Кто-то I», «Кто-то II» не снискал в этом деле желаемых результатов. Только вот осадок остался. Можно было бы простить подобное обращение в канун встреч с Джейкобсом, Бруком. Но сейчас… Ставки высоки. Ровно такие же, как и в начале карьеры Головкина. Разница лишь в том, что сегодня он обладает тем, чего так не хватало в начале пути.

Для GGG настал важный момент в карьере. Тот, который может предопределить итог его многолетней карьеры — место в истории бокса или лишение всего. Он не попросит, нет. Но поддержать его следовало автоматически. И где, как не среди соотечественников, которые «кричали» в соцсетях о желании увидеть мегабой Головкин — Альварес, искать то самое «твердое плечо»?