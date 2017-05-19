Бетербиев проведет бой против Келлинга за право быть претендентом на пояс чемпиона IBF
МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Россиянин Артур Бетербиев подписал контракт на бой против немца Энрико Келлинга за право стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в категории до 79,38 кг. Об этом сообщил Бетербиев на своей странице в Instagram.
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«Рад сообщить вам, что в четверг я подписал контракт на бой против немца Келлинга. Как вам известно, победитель этого поединка станет обязательным претендентом на чемпионский бой в полутяжелом весе IBF. Я с нетерпением жду возможности выйти на ринг против этого сильного соперника», — написал Бетербиев.
Также россиянин сообщил, что предварительной датой поединка является 29 июля 2017 года. «Согласно контракту с IBF мой бой состоится в
Действующим обладателем чемпионского пояса IBF в полутяжелом весе является американец Андре Уорд, который выиграл титул в ноябре 2016 года в поединке с другим российским боксером Сергеем Ковалевым.
Бетербиев — чемпион мира 2009 года, двукратный чемпион Европы среди любителей. Он перешел в профессионалы в апреле 2013 года. Бетербиев не знает поражений на профессиональном ринге, в его активе 11 побед (все — нокаутом). Келлинг провел 24 боя, в которых одержал 23 победы (6 — нокаутом) и потерпел одно поражение.
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