Украинский боксер украсил обложку авторитетного журнала
Василий Ломаченко попал на обложку одного из самых авторитетных журналов о боксе The Ring.
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Фотографию со свежим майским номером издания опубликовал менеджер украинского боксера Эгис Климас на своей странице в Instagram.
«Hi-Tech (прозвище Ломаченко — Прим. ред.). Что делает Василия Ломаченко таким чертовски хорошим? — значится в заголовке на обложке журнала, где изображен украинский боксер с обнаженным торсом.
Видимо, издание, которое выходит с 1922 года, решило разобраться в секрете успеха чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе, которые в последнем бою с Джейсоном Сосой защитил свой титул.
Ранее появилось впечатляющее видео тренировки Ломаченко. Разминку чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе показали в официальном фотоблоге спортсмена. Поразительная скорость привела в восторг его фанатов.
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