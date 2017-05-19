Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29797870/
19 мая 2017, 14:01 | Бокс | РБК - Украина

Украинский боксер украсил обложку авторитетного журнала

Василий Ломаченко попал на обложку одного из самых авторитетных журналов о боксе The Ring.

Василий <span class=error>Ломаченко</span> попал на обложку одного из самых авторитетных журналов о боксе The <span class=error>Ring</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Фотографию со свежим майским номером издания опубликовал менеджер украинского боксера Эгис Климас на своей странице в Instagram.

«Hi-Tech (прозвище Ломаченко — Прим. ред.). Что делает Василия Ломаченко таким чертовски хорошим? — значится в заголовке на обложке журнала, где изображен украинский боксер с обнаженным торсом.

Видимо, издание, которое выходит с 1922 года, решило разобраться в секрете успеха чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе, которые в последнем бою с Джейсоном Сосой защитил свой титул.

Ранее появилось впечатляющее видео тренировки Ломаченко. Разминку чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе показали в официальном фотоблоге спортсмена. Поразительная скорость привела в восторг его фанатов.

Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости