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https://sport.mail.ru/news/boxing/29796156/
19 мая 2017, 12:02 | Бокс | Чемпионат.com

Макгрегор подал заявку на получение боксёрской лицензии в Неваде

Руководитель Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) Боб Беннетт сообщил, что организация получила заявку от бойца UFC Конора Макгрегора на получение боксёрской лицензии.

Руководитель Атлетической комиссии штата Невада (<span class=error>NSAC</span>) Боб <span class=error>Беннетт</span> сообщил что организация получила заявку от бойца UFC <span class=error>Конора</span> Макгрегора на получение боксёрской лицензии. Увеличить
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На данный момент команда ирландского бойца ведёт переговоры о поединке с Флойдом Мейвезером-младшим. Если им удастся договориться, поединок, вероятнее всего, пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Ранее Макгрегор подтвердил, что уже подписал контракт на бой с Мейвезером и теперь ждёт подписи американского боксёра.

«Конор Макгрегор подал заявку в Атлетическую комиссию штата Невада на получение боксёрской лицензии. В настоящее время мы ожидаем от него дополнительных документов в поддержку его заявки», — цитирует Беннета Boxing News.

Отметим, что в конце прошлого года Конор получил боксёрскую лицензию от Атлетической комисиии штата Калифорния.
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