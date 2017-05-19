Макгрегор подал заявку на получение боксёрской лицензии в Неваде

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На данный момент команда ирландского бойца ведёт переговоры о поединке с Флойдом Мейвезером-младшим. Если им удастся договориться, поединок, вероятнее всего, пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Ранее Макгрегор подтвердил, что уже подписал контракт на бой с Мейвезером и теперь ждёт подписи американского боксёра.

«Конор Макгрегор подал заявку в Атлетическую комиссию штата Невада на получение боксёрской лицензии. В настоящее время мы ожидаем от него дополнительных документов в поддержку его заявки», — цитирует Беннета Boxing News.

Отметим, что в конце прошлого года Конор получил боксёрскую лицензию от Атлетической комисиии штата Калифорния.