Макгрегор подал заявку на получение боксёрской лицензии в Неваде
Руководитель Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) Боб Беннетт сообщил, что организация получила заявку от бойца UFC Конора Макгрегора на получение боксёрской лицензии.
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На данный момент команда ирландского бойца ведёт переговоры о поединке с Флойдом
Ранее Макгрегор подтвердил, что уже подписал контракт на бой с Мейвезером и теперь ждёт подписи американского боксёра.
«Конор Макгрегор подал заявку в Атлетическую комиссию штата Невада на получение боксёрской лицензии. В настоящее время мы ожидаем от него дополнительных документов в поддержку его заявки», — цитирует Беннета Boxing News.
Отметим, что в конце прошлого года Конор получил боксёрскую лицензию от Атлетической комисиии штата Калифорния.
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