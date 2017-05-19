Елеусинов не уходит в профи и может вернуться в сборную Казахстана

«Честно скажу, что в данный момент я расторг контракт с промоутерской компанией “MJA Entertainment’s” и Майком Альтамура, потому что он не смог сделать те вещи, которые должен был выполнять по контракту, — то, что обещал. Мы с ним больше не работаем. Другие варианты я еще не рассматривал. Совсем скоро я приму решение, как будет дальше развиваться моя карьера. Скорее всего, я вернуть в сборную», — заявил Данияр Елеусинов.