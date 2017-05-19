Елеусинов не уходит в профи и может вернуться в сборную Казахстана
Олимпийский чемпион Рио Данияр Елеусинов рассказал корреспонденту Sports.kz о том, почему его переход в профессиональный бокс не состоялся.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Честно скажу, что в данный момент я расторг контракт с промоутерской компанией “MJA Entertainment’s” и Майком Альтамура, потому что он не смог сделать те вещи, которые должен был выполнять по контракту, — то, что обещал. Мы с ним больше не работаем. Другие варианты я еще не рассматривал. Совсем скоро я приму решение, как будет дальше развиваться моя карьера. Скорее всего, я вернуть в сборную», — заявил Данияр Елеусинов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter