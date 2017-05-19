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19 мая 2017, 10:40 | Бокс | Sports.kz

Елеусинов не уходит в профи и может вернуться в сборную Казахстана

Олимпийский чемпион Рио Данияр Елеусинов рассказал корреспонденту Sports.kz о том, почему его переход в профессиональный бокс не состоялся.

Олимпийский чемпион Рио <span class=error>Данияр</span> <span class=error>Елеусинов</span> рассказал корреспонденту Sports.kz о том почему его переход в профессиональный бокс не состоялся. Увеличить
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«Честно скажу, что в данный момент я расторг контракт с промоутерской компанией “MJA Entertainment’s” и Майком Альтамура, потому что он не смог сделать те вещи, которые должен был выполнять по контракту, — то, что обещал. Мы с ним больше не работаем. Другие варианты я еще не рассматривал. Совсем скоро я приму решение, как будет дальше развиваться моя карьера. Скорее всего, я вернуть в сборную», — заявил Данияр Елеусинов.

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