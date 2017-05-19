Тайсон Фьюри не сможет вернуться на ринг раньше следующего года
Экс-чемпиону мира в супертяжелом весе Тайсону Фьюри, скорее всего, придется отложить свое возвращение на ринг до следующего года, сообщает sport.bigmir.net.
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Дело в том, что слушания по его делу Британским антидопинговым агентством (UKAD) серьезно задерживаются.
Ранее боксер объявил о намерении возобновить карьеру и планировал выйти на ринг уже в этом году.
Напомним, UKAD обязала Тайсона Фьюри объяснить проваленный тест на допинг в 2015 году,
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