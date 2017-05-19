Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29795124/
19 мая 2017, 10:23 | Бокс | Vesti.kz

Тайсон Фьюри не сможет вернуться на ринг раньше следующего года

Экс-чемпиону мира в супертяжелом весе Тайсону Фьюри, скорее всего, придется отложить свое возвращение на ринг до следующего года, сообщает sport.bigmir.net.

Слушания по делу боксера задерживаются. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Дело в том, что слушания по его делу Британским антидопинговым агентством (UKAD) серьезно задерживаются.

Ранее боксер объявил о намерении возобновить карьеру и планировал выйти на ринг уже в этом году.

Напомним, UKAD обязала Тайсона Фьюри объяснить проваленный тест на допинг в 2015 году, из-за которого он был лишен боксерской лицензии.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
19 мая

Лидеры против аутсайдеров. Превью к 13-му туру КПЛ

Медалисты Олимпиады-2016 Данияр Елеусинов и Иван Дычко расторгли контракты с австралийским промоутером

Экс-тренер Ковалева прокомментировал отсутствие казахстанских боксеров Елеусинова и Дычко в тренировочном лагере