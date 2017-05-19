Тайсон Фьюри не сможет вернуться на ринг раньше следующего года

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Дело в том, что слушания по его делу Британским антидопинговым агентством (UKAD) серьезно задерживаются.

Ранее боксер объявил о намерении возобновить карьеру и планировал выйти на ринг уже в этом году.