Какие плюсы и минусы извлек Брук из поражения Головкину

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«Лично я считаю, что Брук не сильно выиграл от поединка с Головкиным. Несмотря на то, что Келл считает это поражение плюсом для себя, полученная им травма глаза и последующее избиение того не стоило.

Вот плюсы, которые Брук получил от боя с GGG:

— Хороший гонорар;.

— Уважение от других боксеров и фанатов за согласие сразиться с Головкиным;.

— Иллюзия того, что Брук разработал план того, как побить Геннадия, даже если он и проиграл;.

— Больше внимания от фанатов бокса и СМИ. До встречи с казахстанцем Брук не был широко известен рядовым любителям бокса из-за боев с оппозицией гораздо слабее его на протяжении 13 лет профессиональной карьеры. Брук не знал поражений, но главная причина этому в том, что он дрался с уязвимыми соперниками вроде Мэттью Хаттона, Гектора Салдивии и Вячеслава Сенченко вместо лучших полусредневесов.

А вот минусы британца от поединка с Геннадием:

— Сломанная глазница. Неизвестно теперь, как его глаз отреагирует на сильный удар. Мы узнаем об этом 27 мая, когда он встретится с Эрролом Спенсом. Не удивлюсь, если по ходу боя глаз Брука закроется. Если это произойдет, можно будет прийти к заключению, что поединок с GGG стал для Келла негативным опытом;.

— Брук пропустил много тяжелых ударов от Головкина за пять раундов. Мы не знаем, как эти удары повлияют на остаток его карьеры;.

— Такое поражение может вселить в него неуверенность в следующих боях. Когда непобежденные боксеры вдруг проигрывают подобным образом, их уверенность может поколебаться, — отметил автор.