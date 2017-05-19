Какие плюсы и минусы извлек Брук из поражения Головкину
Обозреватель бокса Скотт Гилфойд в своем материале для Boxingnews24.com выделил положительные и отрицательные стороны для Келла Брука в поединке с Геннадием Головкиным, пишет Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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«Лично я считаю, что Брук не сильно выиграл от поединка с Головкиным. Несмотря на то, что Келл считает это поражение плюсом для себя, полученная им травма глаза и последующее избиение того не стоило.
Вот плюсы, которые Брук получил от боя с GGG:
— Хороший гонорар;.
— Уважение от других боксеров и фанатов за согласие сразиться с Головкиным;.
— Иллюзия того, что Брук разработал план того, как побить Геннадия, даже если он и проиграл;.
— Больше внимания от фанатов бокса и СМИ. До встречи с казахстанцем Брук не был широко известен рядовым любителям бокса
А вот минусы британца от поединка с Геннадием:
— Сломанная глазница. Неизвестно теперь, как его глаз отреагирует на сильный удар. Мы узнаем об этом 27 мая, когда он встретится с Эрролом Спенсом. Не удивлюсь, если по ходу боя глаз Брука закроется. Если это произойдет, можно будет прийти к заключению, что поединок с GGG стал для Келла негативным опытом;.
— Брук пропустил много тяжелых ударов от Головкина за пять раундов. Мы не знаем, как эти удары повлияют на остаток его карьеры;.
— Такое поражение может вселить в него неуверенность в следующих боях. Когда непобежденные боксеры вдруг проигрывают подобным образом, их уверенность может поколебаться, — отметил автор.
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