Альварес начал подготовку к бою с Головкиным

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В своем твиттере Сауль опубликовал видео с одной из тренировок, сопроводив его подписью: «Удача — это для посредственных людей». Ранее этой фразой «Канело» ответил GGG на пожелание удачи в их сентябрьском бою.

Встреча Головкина и Альвареса состоится 16 сентября.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Luck is for the mediocre ? <a href="https://t.co/fDCzDprYMG">pic.twitter.com/fDCzDprYMG</a></p>— Canelo Alvarez (@Canelo) <a href="https://twitter.com/Canelo/status/865347071468986368">18 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>