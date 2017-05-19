Альварес начал подготовку к бою с Головкиным
Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес начал подготовительный процесс к поединку с Геннадием Головкиным, пишет Sports.kz.
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В своем твиттере Сауль опубликовал видео с одной из тренировок, сопроводив его подписью: «Удача — это для посредственных людей». Ранее этой фразой «Канело» ответил GGG на пожелание удачи в их сентябрьском бою.
Встреча Головкина и Альвареса состоится 16 сентября.
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