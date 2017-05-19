Тренер Головкина прокомментировал высказывания Сондерса о допинге

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Напомним, недавно Сондерс заявил, что в США четыре боксера из десяти принимают стероиды, а Головкин плохо смотрелся в бою с Дэниэлом Джейкобсом из-за усиленного допинг-контроля перед поединком.

«Меня не расстроили его высказывания, потому что они неуместны. Геннадий и вся наша команда слишком заняты, чтобы беспокоиться о подобном. У меня есть дела поважнее, чем волноваться о том, что заявил Билли Джо Сондерс», — цитирует Санчеса Boxingscene.com.