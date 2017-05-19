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https://sport.mail.ru/news/boxing/29794059/
19 мая 2017, 9:35 | Бокс | Sports.kz

Тренер Головкина прокомментировал высказывания Сондерса о допинге

Тренер Геннадия Головкина Абель Санчес не придал значения словам британского боксера Билли Джо Сондерса, заподозрившего GGG в употреблении запрещенных препаратов, пишет Sports.kz.

Тренер Геннадия <span class=error>Головкина</span> <span class=error>Абель</span> <span class=error>Санчес</span> не придал значения словам британского боксера Билли Джо Сондерса заподозрившего GGG в употреблении запрещенных препаратов пишет Sports.kz. Увеличить
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Напомним, недавно Сондерс заявил, что в США четыре боксера из десяти принимают стероиды, а Головкин плохо смотрелся в бою с Дэниэлом Джейкобсом из-за усиленного допинг-контроля перед поединком.

«Меня не расстроили его высказывания, потому что они неуместны. Геннадий и вся наша команда слишком заняты, чтобы беспокоиться о подобном. У меня есть дела поважнее, чем волноваться о том, что заявил Билли Джо Сондерс», — цитирует Санчеса Boxingscene.com.

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