Келл Брук: Поражение от Головкина пошло мне только в плюс

Их бой проходил в сентябре 2016 года в Лондоне. Поединок завершился в пятом раунде, когда угол Брука выбросил белое полотенце и отказался от борьбы. После гонга британец отправился в больницу, а позднее перенес операцию из-за перелома глазницы. Для него это поражение стало первым в карьере.

Изначально шансы Брука в бою против Головкина оценивались низко, так как он ради этого поединка поднялся на две весовые категории.

«Я оказался под сильным давлением, так как дрался с соперником, который больше меня и является наиболее опасным средневесом в мире, — говорит Брук. — Но я показал, что могу выступать на таком уровне.

Весь негатив от того боя я обернул в позитив для себя. В этом бою не было ничего плохого. Это был один большой плюс для меня. Я — чемпион мира. Люди называют меня Special One (Особенный) по определенным причинам, а я хочу показать миру, почему так и есть на самом деле. Я использую весь опыт, накопленный за карьеру, в том числе и бой против Головкина.

На ринг после поражения от Головкина Брук вернется 27 мая, когда в родном Шеффилде будет защищать титул IBF в бою с непобежденным американцем Эрролом Спенсом (21−0, 18 KO).

«Я бы не согласился на этот поединок, если бы полностью не вылечил глазницу. Конечно, когда я начинал спарринги, в мыслях было всякое, но я сумел быстро избавиться от них. Сейчас все в порядке.

Спенс — очень талантлив. Но он не был на моем уровне. Я считаю, что я слишком хорош для него. Я в расцвете сил, я больше, я силен, быстр, у меня отличное боксерское мышление. Он еще увидит, насколько силен я и морально, — заявил Брук.

Ранее Брук заявил, что хочет взять реванш у Головкина, но перед этим ему стоит провести несколько боев с менее сильными соперниками.