Поветкин и Лебедев тренируются в Казахстане
Бывший чемпион WBA в тяжелом весе Александр Поветкин и чемпион WBA в первом тяжелом весе Денис Лебедев проходят подготовку к следующим поединкам в Казахстане, сообщает vsenbox.ru.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Поветкин выйдет на ринг в Москве 1 июля, а Лебедев — 10 июля в Екатеринбурге. Их соперники определятся в ближайшее время.
Последний бой Лебедев провел в декабре, проиграв Мурату Гассиеву бой за титул IBF. Последний поединок Поветкина прошел 4 ноября 2015 года против Мариуша Ваха.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter