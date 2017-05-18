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18 мая 2017, 22:21 | Бокс | Спорт-Экспресс

Поветкин и Лебедев тренируются в Казахстане

Бывший чемпион WBA в тяжелом весе Александр Поветкин и чемпион WBA в первом тяжелом весе Денис Лебедев проходят подготовку к следующим поединкам в Казахстане, сообщает vsenbox.ru.

Бывший чемпион WBA в тяжелом весе Александр <span class=error>Поветкин</span> и чемпион WBA в первом тяжелом весе Денис <span class=error>Лебедев</span> проходят подготовку к следующим поединкам в Казахстане. Увеличить
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Поветкин выйдет на ринг в Москве 1 июля, а Лебедев — 10 июля в Екатеринбурге. Их соперники определятся в ближайшее время.

Последний бой Лебедев провел в декабре, проиграв Мурату Гассиеву бой за титул IBF. Последний поединок Поветкина прошел 4 ноября 2015 года против Мариуша Ваха.
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Поветкин и Лебедев отправились на сборы в Казахстан на подготовку к боям

Поветкин и Лебедев отправились на сборы в Казахстан на подготовку к боям

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Российские боксеры Денис Лебедев и Александр Поветкин отправились на сборы в Казахстан на подготовку к своим поединкам, запланированным на июль. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор промоутерской компании «Мир бокса» Дмитрий Иванов.
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