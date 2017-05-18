Речь идет о стадионе «Ацтека» в Мехико, вмещающем 105 тысяч зрителей.



— Мы должны найти лучшее предложение для проведения такого боя. Важно выбрать ту арену, которая лучше всего подходит для него, — сказал президент Golden Boy Promotions Эрик Гомес.



Ранее промоутер «Канело» Оскар де ла Хойя заявил, что на данный момент фаворитом в этой гонке является стадион «Доджерс» в Лос-Анджелесе.



Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября. Букмекерская контора 1XBET отдает предпочтение казахстанскому боксеру. Ставки на этот поединок можно сделать здесь.