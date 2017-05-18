Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29791526/
18 мая 2017, 20:27 | Бокс | Sports.kz

Определился следующий соперник Ербосынулы на бой в США

17 июня в американском городе Балтимор состоится вечер бокса, в рамках которого на ринг выйдет казахстанский боксер Айдос Ербосынулы. Его соперником станет 31-летний американец Девин Батчер (6−1, 3КО), сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.

6-раундовый поединок пройдет в рамках среднего веса (до 160 фунтов — 72,6 кг).

В данное время казахстанец проводит тренировочные сборы в зале Wild Card West, который базируется в Лос-Анджелесе. Айдос готовится к предстоящему бою под руководством знаменитого тренера Фредди Роуча.

Всего на профессиональном ринге 25-летний Ербосынулы провел 5 поединков, и во всех одержал досрочные победы.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Американский боксер: Мейвезер вместо МакГрегора должен драться с Головкиным или «Канело»

Американский боксер: Мейвезер вместо МакГрегора должен драться с Головкиным или «Канело»

Регулярный чемпион WBA в первом среднем весе американец Деметриус Андраде (24−0, 16 KO) в интервью Bloody Eblow высказал свое мнение о возможное бое между соотечественником Флойдом Мейвезером-младшим (49−0, 26 KO) и ирландским бойцом UFC Конором МакГрегором.
Еще 7 новостей  Все новости
18 мая

Мэйвезер прокомментировал призыв сразиться с победителем боя Головкин - Альварес

Мэйвезер сделал прогноз на бой Головкин - Альварес

Соперник Головкина «Канело» купил внедорожник за 1,3 миллиона долларов