Определился следующий соперник Ербосынулы на бой в США
17 июня в американском городе Балтимор состоится вечер бокса, в рамках которого на ринг выйдет казахстанский боксер Айдос Ербосынулы. Его соперником станет 31-летний американец Девин Батчер (6−1, 3КО), сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.
6-раундовый поединок пройдет в рамках среднего веса (до 160 фунтов — 72,6 кг).
В данное время казахстанец проводит тренировочные сборы в зале Wild Card West, который базируется в
Всего на профессиональном ринге 25-летний Ербосынулы провел 5 поединков, и во всех одержал досрочные победы.
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