Определился следующий соперник Ербосынулы на бой в США

6-раундовый поединок пройдет в рамках среднего веса (до 160 фунтов — 72,6 кг).



В данное время казахстанец проводит тренировочные сборы в зале Wild Card West, который базируется в Лос-Анджелесе. Айдос готовится к предстоящему бою под руководством знаменитого тренера Фредди Роуча.



Всего на профессиональном ринге 25-летний Ербосынулы провел 5 поединков, и во всех одержал досрочные победы.