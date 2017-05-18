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https://sport.mail.ru/news/boxing/29788307/
18 мая 2017, 16:04 | Бокс | Vesti.kz

Американский боксер: Мейвезер вместо МакГрегора должен драться с Головкиным или «Канело»

Регулярный чемпион WBA в первом среднем весе американец Деметриус Андраде (24−0, 16 KO) в интервью Bloody Eblow высказал свое мнение о возможное бое между соотечественником Флойдом Мейвезером-младшим (49−0, 26 KO) и ирландским бойцом UFC Конором МакГрегором.

Он не видит смысла в бое ирландца по правилам бокса. Увеличить
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Поединок между бывшим боксером Мейвезером и бойцом смешанных единоборств МакГрегором пройдет по правилам бокса, если они достигнут компромисса в переговорах. Американец завершил карьеру в сентябре 2015 года и заявил, что вернется в спорт только ради этого боя.

Ранее стало известно, что МакГрегор подписал контракт на бой с Мейвезером и теперь ожидает решения от американца. По мнению Андраде, Мейвезер должен драться с лучшими боксерами, а именно — с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 36 КО) или мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).

«Люди спрашивают меня, что я думаю о бое между МакГрегором и Мейвезером. И у меня есть два ответа, — говорит Андраде. — На самом деле я бы предпочел, чтобы Конор защищал свой пояс UFC. Я не вижу какого-то смысла в том, что он собирается заняться боксом. Я хочу видеть, как он использует навыки, которые у него есть, и я хочу, чтобы Мейвезер дрался с лучшими в его виде спорта, такими как Сауль Альварес или Геннадий Головкин.

Другой ответ, который я бы мог дать: «Да пошел ты, Конор, до пошел ты, Флойд. Я побью обоих за один вечер, оба будут сосать!». И второй вариант понравился бы людям больше, чем честное, правдивое мнение. Это печальное настоящее спорта и социальных сетей.

Отметим, что Мейвезер победил Альвареса решением судей в сентябре 2014 года. Специалисты и фанаты неоднократно требовали от американца встретиться с Головкиным, но сам он не видел смысла в этом бою.

Добавим, что Головкин и Альварес встретятся 16 сентября. Место проведения поединка пока не определено. На него претендуют арены из США, Мексики, Великобритании и ОАЭ.

Промоутер «Канело» Оскар Де Ла Хойя, проигравший в свое время Мейвезеру, предложил американцу встретиться с победителем боя Головкин — Альварес. Экс-чемпион мира ответил владельцу Golden Boy Promotions.
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