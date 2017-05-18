Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29788306/
18 мая 2017, 16:02 | Бокс | Vesti.kz

Азат Махметов принес первое «золото» сборной Казахстана по боксу на Исламиаде-2017

Казахстанский боксер Азат Махметов (до 52 килограммов) стал золотым медалистом Игр исламской солидарности (Исламиада-2017) в Баку, передает корреспондент Vesti.kz.

В еще одном финале выступит Турсынбай Кулахмет. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Соперник 26-летнего казахстанца в поединке за «золото» был марокканец Абделали Дараа. По очкам в этой встрече побели Махметов — 4:1. Его «золото» стал первым для сборной Казахстана по боксу на соревнованиях в Азербайджане.

В финал боксерского турнира вышел еще один казахстанец — 23-летний Турсынбай Кулахмет (до 75 килограммов). В поединке за «золото» Кулахмет встретится с обидчиком Жанибека Алимханулы по Олимпиаде-2016 — Камраном Шахсуварлы из Азербайджана.

Медаль 26-летнего Махметова стала седьмой для делегации Казахстана на Играх исламской солидарности. До него «серебро» в состязания по таеквондо взяла Айнур Есбергенова (до 49 килограммов), а с «бронзой» турнир завершили боксеры Султан Заурбек (до 60 килограммов), Куан Куатов (до 64 килограммов) и Илья Очкин (до 69 килограммов). Также третьими в дзюдо стали Гульдана Альмуханбетова (до 52 килограммов) и Еламан Ергалиев (свыше 100 килограммов).

Напомним, четвертые Игры исламской солидарности проходят в Баку. Церемония закрытия состязания пройдет 22 мая.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

«Железный» только Левит. Кто еще может усилить сборную Казахстана перед чемпионатом мира

«Железный» только Левит. Кто еще может усилить сборную Казахстана перед чемпионатом мира

С 25 августа по 3 сентября в Германии пройдет чемпионат мира по боксу. Сборную Казахстана на турнире могут представить девять боксеров, получивших лицензии через первенство Азии в Ташкенте. Корреспондент Vesti.kz предлагает рассмотреть альтернативные варианты для главной команды страны.
Еще 7 новостей  Все новости
18 мая

Азат Махметов принес первое "золото" сборной Казахстана по боксу на Исламиаде-2017

Мейвезер вместо МакГрегора должен драться с Головкиным или "Канело" - американский боксер

"Железный" только Левит. Кто еще может усилить сборную Казахстана перед чемпионатом мира