Азат Махметов принес первое «золото» сборной Казахстана по боксу на Исламиаде-2017

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Соперник 26-летнего казахстанца в поединке за «золото» был марокканец Абделали Дараа. По очкам в этой встрече побели Махметов — 4:1. Его «золото» стал первым для сборной Казахстана по боксу на соревнованиях в Азербайджане.

В финал боксерского турнира вышел еще один казахстанец — 23-летний Турсынбай Кулахмет (до 75 килограммов). В поединке за «золото» Кулахмет встретится с обидчиком Жанибека Алимханулы по Олимпиаде-2016 — Камраном Шахсуварлы из Азербайджана.

Медаль 26-летнего Махметова стала седьмой для делегации Казахстана на Играх исламской солидарности. До него «серебро» в состязания по таеквондо взяла Айнур Есбергенова (до 49 килограммов), а с «бронзой» турнир завершили боксеры Султан Заурбек (до 60 килограммов), Куан Куатов (до 64 килограммов) и Илья Очкин (до 69 килограммов). Также третьими в дзюдо стали Гульдана Альмуханбетова (до 52 килограммов) и Еламан Ергалиев (свыше 100 килограммов).

Напомним, четвертые Игры исламской солидарности проходят в Баку. Церемония закрытия состязания пройдет 22 мая.