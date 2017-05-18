«Железный» только Левит. Кто еще может усилить сборную Казахстана перед чемпионатом мира

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Обновленная после Олимпиады-2016 сборная страны в конце августа вступит в борьбу за медали чемпионата мира. Конечно, после выступления на континентальном состязании делать прогнозы на медальный сбор команды Мырзагали Айтжанова сложно, но если весьма осторожно, то можно.

Одна золотая медаль чемпионата Азии на всю команду, когда такое было? А ведь было, и не раз. Нас немного «убаюкали» другие международные успехи и победы профессионалов во главе с Геннадием Головкиным. Другое дело, что проигрывали наши мастера кожаной перчатки соседям из Узбекистана. От этого отечественной торсиде обидно вдвойне. 9:1 по золотым медалям — разгром.

Отсюда мысль. Кто бы мог заменить боксеров текущего состава и сделать команду как минимум не слабее. И ведь потенциальные «новички» вовсе не пенсионеры.

До 49 килограммов — нет лицензии.

После ухода из сборной многолетнего лидера Биржана Жакипова нового первого номера еще не нашли. Опробованный на эту роль Ержан Жомарт в Ташкенте выше головы не прыгнул, проиграв оба важных боя на турнире… Выбор у тренерского штаба есть, осталось «обкатать» кандидатов.

До 52 килограммов — Азамат Исакулов vs Олжас Саттыбаев.

29-летнего Саттыбаева не надо разогревать и настраивать — он готов вернуться в национальную сборную. В «Астана Арланс» боксера не остановить, и его энергетика может оказаться полезной национальной команде. Слабое звено — это его возраст. Тому же Исакулову только 25, и он только-только делает серьезные шаги на международной арене. Естественно, Азамат будет еще прогрессировать, но сейчас Олжас выглядит предпочтительнее. «В засаде» есть еще финалист Исламиады-2017 — Азат Махметов.

До 56 килограммов — Кайрат Ералиев vs Ильяс Сулейменов.

Жестко бьющий Сулейменов против «игровика» Ералиева. Оба боксера весьма квалифицированы и могли бы «заиграть» в любой национальной команде. В опыте у них примерное равенство, но в стабильности, или, точнее сказать, в умении «забирать» бои, Ильяс, наверное, находится чуть впереди. Он чемпион Азиатских игр и серебряный призер ЧА, в то время как Ералиев «строго» бронзовый — ЧМ-2013, Азиатских игр-2014, ЧА-2015 и ЧА-2017.

До 60 килограммов — Адилет Курметов vs Закир Сафиуллин.

Курметову в Ташкенте не повезло. Серьезное рассечение, и он выбыл из борьбы за медали. Но своего шанса молодой боксер не упустил, и теперь поедет на ЧМ в Германию. С другой стороны, еще один член сборной Казахстана прежнего созыва — 30-летний Закир Сафиуллин. В WSB текущего сезона Закир еще не проигрывал, побив по пути первого номера сборной Узбекистана Муроджона Ахмадалиева… Возможно, Сафиуллин выдает лучший год в карьере, но, как и Саттыбаев, он уже боксер в возрасте. Правда, если ехать «за результатом», вариант с Закиром смотрится выигрышнее, чем с его молодым конкурентом.

До 64 килограммов — Бекдаулет Ибрагимов vs ?

21-летний чемпион Казахстана-2016 приятно удивил на ЧА-2017. Конечно, у него мало международного опыта, но он, в отличие от некоторых партнеров по сборной, может бороться. На Игры-2016 в этой категории ездил Абылайхан Жусупов, но он теперь обосновался в весе с лимитом на пять килограммов тяжелее. Теперь же явных конкурентов или более титулованных соперников у Бекдаулета пока нет, поэтому, нужно лишь подтверждать, что тренерский штаб в тебе не ошибся.

До 69 килограммов — Абылайхан Жусупов vs Садриддин Ахмедов.

Два талантливых боксера в одном весе. Плюс, они еще очень молоды. «Игровик» и панчер. Исполнители на выбор и любой вкус. А ведь есть и еще интересные варианты, скажем, Асланбек Шымбергенов из «Астана Арланс». Едва ли не единственная категория, где есть глубина состава. И приятная трудность выбора.

До 75 килограммов — Абильхан Аманкул vs Турсынбай Кулахмет.

Аманкул стремительно ворвался в сборную страны и сразу стал первым номером. Ему всего 19 лет, и у него большие перспективы. «Бронза» чемпионата Азии — это как аванс на будущее. Тренерский штаб делает на него определенные ставки, но молодому таланту нужно расти. Узбекский боксер Исроил Мадримов показал, как можно остановить жесткие атаки Аманкула и переиграть его. Поэтому нужно делать выводы. Скажем, тот же Кулахмет, который сейчас дошел до финала Игр исламской солидарности, уже «стучится» в двери национальной команды. Аманкулу на заметку.

До 81 килограмма — Ерик Альжанов vs Жанибек Алимханулы или Адильбек Ниязымбетов.

Альжанов заслужил похвалы за турнир в Ташкенте, ведь в отсутствие лидеров сумел в «чужой» весовой категории забрать «серебро». Конечно, если поедут в Германию Алимханулы или Ниязымбетов, то от них можно было бы требовать медали, а от Ерика? Альжанов доказал, что удивлять способен, но на германском турнире соперники будут на порядок посильнее. Пожелаем Ерику заставить забыть о травмированных партнерах по команде и вернуться домой с еще одной наградой.

До 91 килограмма — Василий Левит.

Нет у серебряного призера Олимпиады конкурентов. Выступающий за «Астана Арланс» Антон Пинчук находится в хорошей форме, но сможет ли он выступить сильнее Василия? Наверное, нет. Тем более и Айтжанов назвал Левита как главного кандидата на «золото» ЧМ. Опытному тренеру, находящемуся внутри команды, ситуация, конечно, виднее.

Свыше 91 килограмма — Камшыбек Кункабаев vs Олжас Бокаев.

После ухода в профи Ивана Дычко на горизонте должны были появиться новые супертяжеловесы, не получавшие своего шанса во времена двукратного олимпийского призера. Хочется верить, что оба кандидата могут быть сильнее, ведь самая некогда топовая весовая категория всегда привлекает интерес болельщиков. Дычко и его титулованные предшественники приучили нас, что казахстанские тяжеловесы — это претенденты на медали состязаний любого уровня. Кункабаев и Бокаев в лидерах пока только на домашнем ринге.