Атлетическая комиссия Невады разъяснила, как МакГрегор получил боксерскую лицензию
Исполнительный директор Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) Боб Беннетт разъяснил, на каких основаниях была выдана боксерская лицензия звезде UFC Конору МакГрегору, сообщает vringe.com.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«В юности Конор занимался кикбоксингом, а позже, в очень молодом возрасте, стал чемпионом Ирландии по боксу. Если же перейти непосредственно к его карьере в ММА, то большую часть своих поединков он завершил нокаутами и техническими нокаутами после ударов руками. Так что он определенно обладает ударными навыками в мире смешанных единоборств.
«Также я видел несколько его тренировочных видео, на которых он спаррингует с конкурентоспособным боксером в перчатках и шлеме, и могу сказать, что у него точно есть все навыки, чтобы быть боксером. На основании озвученной информации, МакГрегор имеет все основания для боксерской лицензии», — сказал Беннетт.
Напомним, ранее МакГрегор заявил, что подписал контракт на бой с Флойдом
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter