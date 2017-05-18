Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29786760/
18 мая 2017, 14:34 | Бокс | Vesti.kz

Атлетическая комиссия Невады разъяснила, как МакГрегор получил боксерскую лицензию

Исполнительный директор Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) Боб Беннетт разъяснил, на каких основаниях была выдана боксерская лицензия звезде UFC Конору МакГрегору, сообщает vringe.com.

Звезда UFC готовится к бою с Мейвезером. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«В юности Конор занимался кикбоксингом, а позже, в очень молодом возрасте, стал чемпионом Ирландии по боксу. Если же перейти непосредственно к его карьере в ММА, то большую часть своих поединков он завершил нокаутами и техническими нокаутами после ударов руками. Так что он определенно обладает ударными навыками в мире смешанных единоборств.

«Также я видел несколько его тренировочных видео, на которых он спаррингует с конкурентоспособным боксером в перчатках и шлеме, и могу сказать, что у него точно есть все навыки, чтобы быть боксером. На основании озвученной информации, МакГрегор имеет все основания для боксерской лицензии», — сказал Беннетт.

Напомним, ранее МакГрегор заявил, что подписал контракт на бой с Флойдом Мейвезером-младшим.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
18 мая

Фаворит - Головкин, но и Альварес не подарок. Легкого нокаута ждать не стоит - российский боксер

Сойлыбаев и Шарипова проведут бои за пояса WBC в рамках одного вечера бокса в Астане

Трюки на грани фантастики и встреча Astana Motorsports с воспитанниками детского дома в Актобе