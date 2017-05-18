Атлетическая комиссия Невады разъяснила, как МакГрегор получил боксерскую лицензию

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«В юности Конор занимался кикбоксингом, а позже, в очень молодом возрасте, стал чемпионом Ирландии по боксу. Если же перейти непосредственно к его карьере в ММА, то большую часть своих поединков он завершил нокаутами и техническими нокаутами после ударов руками. Так что он определенно обладает ударными навыками в мире смешанных единоборств.

«Также я видел несколько его тренировочных видео, на которых он спаррингует с конкурентоспособным боксером в перчатках и шлеме, и могу сказать, что у него точно есть все навыки, чтобы быть боксером. На основании озвученной информации, МакГрегор имеет все основания для боксерской лицензии», — сказал Беннетт.