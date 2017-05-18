Сойлыбаев и Шарипова проведут бои за пояса WBC в рамках одного вечера бокса в Астане

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«30 августа в Астане в рамках юбилейной, 55-й конвенции WBC пройдет вечер профессионального бокса. Мы запланировали как минимум два титульных поединка. Бекман Сойлыбаев, владеющий титулом WBC International, проведет бой за полновесный титул чемпиона мира по этой версии. И только что мы провели переговоры с менеджером Фирузы Шариповой Сергеем Завилейским и договорились, что она проведет бой за пояс чемпионки мира по версии WBC в рамках нашего вечера в Астане. Для нас это очень важно. Я думаю, это будет очень хороший подарок для жителей и гостей столицы. Может быть, появится кто-то еще, но этих двух уже достаточно, чтобы устроить настоящий праздник для казахстанских болельщиков. Это будут два основных боя вечера. Помимо этого, еще сейчас промоутеры между собой договариваются и подбирают другие пары. Так что вечер обещает быть очень интересным и зрелищным», — сказал Бекхожин.

Отметим, что Бекман Сойлыбаев стал обладателем вакантного титула WBC International после победы над венесуэльским боксером Самуэлем Гонсалесом. Эта победа стала 11-й в его послужном списке профессионала.

Фируза Шарипова проведет следующий поединок 27 мая в Москве против хозяйки ринга Ольги Забавиной. А на 6 июля в Магнитогорске запланирован ее бой за титул WBC International.

Ранее стало известно, что в Астане состоятся два отдельных вечера бокса. Организацией мероприятия, запланированного на 30 августа, занимается Федерация профессионального бокса РК. Другой вечер бокса, инициированный Министерством культуры и спорта Казахстана, состоится 9 сентября.