Сойлыбаев и Шарипова проведут бои за пояса WBC в рамках одного вечера бокса в Астане
Первая девушка в
профи-боксе из Казахстана Фируза Шарипова проведет бой за титул чемпионки мира по версии WBC 30 августа в Астане. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил президент Казахстанской федерации профессионального бокса Ерлан Бекхожин.
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«30 августа в Астане в рамках юбилейной, 55-й конвенции WBC пройдет вечер профессионального бокса. Мы запланировали как минимум два титульных поединка. Бекман Сойлыбаев, владеющий титулом WBC International, проведет бой за полновесный титул чемпиона мира по этой версии. И только что мы провели переговоры с менеджером Фирузы Шариповой Сергеем Завилейским и договорились, что она проведет бой за пояс чемпионки мира по версии WBC в рамках нашего вечера в Астане. Для нас это очень важно. Я думаю, это будет очень хороший подарок для жителей и гостей столицы. Может быть, появится
Отметим, что Бекман Сойлыбаев стал обладателем вакантного титула WBC International после победы над венесуэльским боксером Самуэлем Гонсалесом. Эта победа стала 11-й в его послужном списке профессионала.
Фируза Шарипова проведет следующий поединок 27 мая в Москве против хозяйки ринга Ольги Забавиной. А на 6 июля в Магнитогорске запланирован ее бой за титул WBC International.
Ранее стало известно, что в Астане состоятся два отдельных вечера бокса. Организацией мероприятия, запланированного на 30 августа, занимается Федерация профессионального бокса РК. Другой вечер бокса, инициированный Министерством культуры и спорта Казахстана, состоится 9 сентября.
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