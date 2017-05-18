К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— «Канело» готов к Головкину. Но важно понимать, что Головкин — это не Чавес. Головкин — боец топ-уровня, это очень хороший боксер, настоящий воин, — сказал Маркес в интервью Box Azteca.



Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября.