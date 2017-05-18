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https://sport.mail.ru/news/boxing/29784633/
18 мая 2017, 12:24 | Бокс | Sports.kz

Рафаэль Маркес: «Канело» должен понимать, что Головкин — это не Чавес: он боксер топ-уровня

Экс-чемпион мира мексиканец Рафаэль Маркес оценил шансы своего соотечественника Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО) в бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

<nobr>Экс-чемпион</nobr> мира мексиканец Рафаэль <span class=error>Маркес</span> оценил шансы своего соотечественника <span class=error>Сауля</span> Альвареса (49−1−1 34 КО) в бою с <span class=error>казахстанцем</span> Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (37−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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— «Канело» готов к Головкину. Но важно понимать, что Головкин — это не Чавес. Головкин — боец топ-уровня, это очень хороший боксер, настоящий воин, — сказал Маркес в интервью Box Azteca.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября.

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