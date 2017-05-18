Рафаэль Маркес: «Канело» должен понимать, что Головкин — это не Чавес: он боксер топ-уровня
Экс-чемпион мира мексиканец Рафаэль Маркес оценил шансы своего соотечественника Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО) в бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
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— «Канело» готов к Головкину. Но важно понимать, что Головкин — это не Чавес. Головкин — боец
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября.
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