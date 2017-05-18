«Работаю на атомной электростанции». Эксклюзивное интервью Дмитрия Кудряшова

Российский боксер первого тяжелого веса, обладатель титула WBC Silver Дмитрий Кудряшов 3 июня в Ростове-на-Дону проведет реванш против нигерийца Оланреваджу Дуродолы, которому в 2015 года сенсационно проиграл нокаутом. В преддверии поединка Дмитрий в интервью «Советскому спорту» рассказал о своей подготовке, о своем будущем в политике, а также отметил, что сильно расстроился поражением российской сборной в матче против команды США на чемпионате мира по хоккею.

«Готовлюсь на Северном Кавказе»

— В ноябре 2015 года вы неожиданно для всех потерпели первое и единственное поражение в поединке против Оланреваджу Дуродолы. Что тогда случилось?

— Я не люблю оправдываться и искать причины. Все видели, я тогда проиграл.

— Вашим спарринг-партнером перед реваншем стал Йоури Каленга, известный россиянам по поединку против Дениса Лебедева. Почему выбор пал на этого боксера?

— Йоури оказывает постоянное давление, он очень похож по стилю на Дуродолу. Именно поэтому, мы решили пригласить его. Также мне помогают еще три боксера из России.

— Как проходит ваша подготовка?

— Было запланировано два этапа. Общефизической подготовкой занимался на Эльбрусе. Сейчас в Кисловодске проходят спарринги. Занимаюсь на олимпийской базе. Тут созданы все условия для плодотворной подготовки. Все идет по плану, чувствую себя очень хорошо.

— Как проходит ваш день. Бегаете по кисловодскому парку?

— В 7 часов утра подъем. Потом провожу зарядку. В течение дня провожу спарринги и другие виды тренировок. База в Кисловодске отличная, есть прекрасный стадион. Проблем нет никаких.

— Почему решили готовиться к бою на Северном Кавказе, а не в США, как делают в последнее время известные боксеры и бойцы ММА?

— Мне здесь удобней и комфортне. Решили ничего не менять и готовиться в России. Если буду боксировать в Америке, поеду тренироваться туда.

«Работаю на атомной электростанции»

— Победа над Дуродолой на данный момент не повысит вас в рейтингах. В вас горит желание взять реванш…

— Сначала мы мужчины, а потом все остальное. Хотелось бы закрыть то поражение.

— Изначально бой должен был пройти 22 мая, но позже был перенесен на 3 июня. С чем это связано и это как-то отразилось на тренировочном процессе?

— Бой перенесли на две недели из-за прихоти команды Дуродолы. Наша сторона хочет, чтобы этот бой состоялся, и поэтому согласились на условия. В тренировочный процесс внесли коррективы. Я профессиональный боксер, мне назвали дату. Я должен быть готов к бою.

— Недавно вы получили степень магистра по направлению «Государственное и муниципальное управление». Уже наметили, чем займетесь после боксерской карьеры?

— Уже сейчас занимаюсь общественной деятельностью — являюсь депутатом городской думы в родном для меня Волгодонске. Надеюсь, после завершения карьеры продолжить эту деятельность, чтобы больше людей увлекать правильным образом жизни. Я не один, со мной работает хорошая команда. Но пока я об этом не думаю.

— Не задумывались о том, чтобы стать мэром Волгодонска?

— Пока у меня таких мыслей не было.

— Есть информация, что вы также работаете на Ростовской атомной электростанции. Расскажите об этом.

— Да, это правда. Работаю в службе безопасности. Как вы понимаете, это режимный объект, поэтому разглашать не буду.

«С допингом у меня проблем нет»

— Как вы отдыхаете между тренировками?

— Как и все люди, стараюсь поспать, побыть с семьей.

— На данный момент в первом тяжелом весе чемпионами в разных организациях являются русскоговорящие боксеры: латыш Майрис Бриедис (WBC), украинец Александр Усик (WBO) и россияне Мурат Гассиев (IBF) и Денис Лебедев (WBA). Американцы отстают…

— Люди с постсоветского пространства выходят на лидирующие позиции. Это неспроста. У нас хороший уровень бокса. Это показатель того, что у нас хорошие боксерские традиции.

— С кем из вышеупомянутых спортсменов хотели бы провести бой в ближайшее время?

— Со всеми. Хочу быть чемпионом мира. Хочу владеть титулом. Каких-то личных притязаний к какому-то боксеру у меня нет. Вышел бы на ринг против любого из них.

— Подрались бы даже с Лебедевым?

— С Денисом не хотел бы встречаться, наверное, так как мы друзья. К тому же мы относимся к одной промоутерской компании.

— Что вас мотивирует не только в боксе, но и в жизни?

— У меня есть семья. И для того, чтобы получить мотивацию мне достаточно вспомнить свою жизнь до профессиональной карьеры боксера. Моя жизнь — это моя мотивация.

— И какая у вас была жизнь «до»?

— Скажем так… Не в таком достатке, как сейчас.

— Когда вас в последний раз проверяли на допинг?

— Меня проверяют до поединка и после него. Каждый раз. С этим проблем нет. Мы вступили в программу «Чистый бокс». Нечего опасаться.

«Расстроился поражением сборной»

— Британец Энтони Джошуа нокаутировал украинца Владимира Кличко. За кого болели в том бою?

— Не скажу, что болел за кого-то. Хотел, чтобы победил Владимир, но Джошуа показал, что у него есть характер. Он сумел подняться после нокдауна и переломить ход поединка. Он заслужил большого уважения. Мне очень понравился бой, он был классным. В тяжелом весе давно таких не было. Настоящий экшн.

— Может ли Джошуа на долгие годы стать лучшим тяжеловесом мира?

— Почему нет? Он достаточно дисциплинированный. К тренировочному процессу подходит со всей ответственностью. К тому же он молод. Думаю, он может удержаться на вершине.

— Вы следите за чемпионатом мира по хоккею?

— Сейчас нет времени смотреть телевизор, я занят тренировками. Но удалось посмотреть матч против американцев. Очень расстроился поражением нашей команды. Может это было случайностью, но результат говорит сам за себя. Я сам спортсмен, знаю, что без поражений не бывает. Главное — не опускать руки и двигаться дальше.