«Работаю на атомной электростанции». Эксклюзивное интервью Дмитрия Кудряшова
Российский боксер рассказал в интервью «Советскому спорту» о подготовке к реваншу против Оланреваджу Дуродолы.
Российский боксер первого тяжелого веса, обладатель титула WBC Silver Дмитрий Кудряшов 3 июня в
«Готовлюсь на Северном Кавказе»
— В ноябре 2015 года вы неожиданно для всех потерпели первое и единственное поражение в поединке против Оланреваджу Дуродолы. Что тогда случилось?
— Я не люблю оправдываться и искать причины. Все видели, я тогда проиграл.
— Вашим
— Йоури оказывает постоянное давление, он очень похож по стилю на Дуродолу. Именно поэтому, мы решили пригласить его. Также мне помогают еще три боксера из России.
— Как проходит ваша подготовка?
— Было запланировано два этапа. Общефизической подготовкой занимался на Эльбрусе. Сейчас в Кисловодске проходят спарринги. Занимаюсь на олимпийской базе. Тут созданы все условия для плодотворной подготовки. Все идет по плану, чувствую себя очень хорошо.
— Как проходит ваш день. Бегаете по кисловодскому парку?
— В 7 часов утра подъем. Потом провожу зарядку. В течение дня провожу спарринги и другие виды тренировок. База в Кисловодске отличная, есть прекрасный стадион. Проблем нет никаких.
— Почему решили готовиться к бою на Северном Кавказе, а не в США, как делают в последнее время известные боксеры и бойцы ММА?
— Мне здесь удобней и комфортне. Решили ничего не менять и готовиться в России. Если буду боксировать в Америке, поеду тренироваться туда.
«Работаю на атомной электростанции»
— Победа над Дуродолой на данный момент не повысит вас в рейтингах. В вас горит желание взять реванш…
— Сначала мы мужчины, а потом все остальное. Хотелось бы закрыть то поражение.
— Изначально бой должен был пройти 22 мая, но позже был перенесен на 3 июня. С чем это связано и это
— Бой перенесли на две недели
— Недавно вы получили степень магистра по направлению «Государственное и муниципальное управление». Уже наметили, чем займетесь после боксерской карьеры?
— Уже сейчас занимаюсь общественной деятельностью — являюсь депутатом городской думы в родном для меня Волгодонске. Надеюсь, после завершения карьеры продолжить эту деятельность, чтобы больше людей увлекать правильным образом жизни. Я не один, со мной работает хорошая команда. Но пока я об этом не думаю.
— Не задумывались о том, чтобы стать мэром Волгодонска?
— Пока у меня таких мыслей не было.
— Есть информация, что вы также работаете на Ростовской атомной электростанции. Расскажите об этом.
— Да, это правда. Работаю в службе безопасности. Как вы понимаете, это режимный объект, поэтому разглашать не буду.
«С допингом у меня проблем нет»
— Как вы отдыхаете между тренировками?
— Как и все люди, стараюсь поспать, побыть с семьей.
— На данный момент в первом тяжелом весе чемпионами в разных организациях являются русскоговорящие боксеры: латыш Майрис Бриедис (WBC), украинец Александр Усик (WBO) и россияне Мурат Гассиев (IBF) и Денис Лебедев (WBA). Американцы отстают…
— Люди с постсоветского пространства выходят на лидирующие позиции. Это неспроста. У нас хороший уровень бокса. Это показатель того, что у нас хорошие боксерские традиции.
— С кем из вышеупомянутых спортсменов хотели бы провести бой в ближайшее время?
— Со всеми. Хочу быть чемпионом мира. Хочу владеть титулом.
— Подрались бы даже с Лебедевым?
— С Денисом не хотел бы встречаться, наверное, так как мы друзья. К тому же мы относимся к одной промоутерской компании.
— Что вас мотивирует не только в боксе, но и в жизни?
— У меня есть семья. И для того, чтобы получить мотивацию мне достаточно вспомнить свою жизнь до профессиональной карьеры боксера. Моя жизнь — это моя мотивация.
— И какая у вас была жизнь «до»?
— Скажем так… Не в таком достатке, как сейчас.
— Когда вас в последний раз проверяли на допинг?
— Меня проверяют до поединка и после него. Каждый раз. С этим проблем нет. Мы вступили в программу «Чистый бокс». Нечего опасаться.
«Расстроился поражением сборной»
— Британец Энтони Джошуа нокаутировал украинца Владимира Кличко. За кого болели в том бою?
— Не скажу, что болел за
— Может ли Джошуа на долгие годы стать лучшим тяжеловесом мира?
— Почему нет? Он достаточно дисциплинированный. К тренировочному процессу подходит со всей ответственностью. К тому же он молод. Думаю, он может удержаться на вершине.
— Вы следите за чемпионатом мира по хоккею?
— Сейчас нет времени смотреть телевизор, я занят тренировками. Но удалось посмотреть матч против американцев. Очень расстроился поражением нашей команды. Может это было случайностью, но результат говорит сам за себя. Я сам спортсмен, знаю, что без поражений не бывает. Главное — не опускать руки и двигаться дальше.
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