Глава UFC Уайт: Макгрегор подписал контракт на бой, идет работа со стороной Мэйуэзера

Ранее в СМИ сообщалось, что Макгрегор и Мэйуэзер, объявивший о завершении карьеры осенью 2015 года, близки к подписанию контракта на проведение боя по правилам бокса. Однако позднее 40-летний американец попросил журналистов не спрашивать его о возможном возвращении на ринг, заявив, что не собирается это делать. В середине марта в СМИ появилась информация, что арена в Лас-Вегасе зарезервирована на 10 июня 2017 года под бой между 28-летним Макгрегором и Мэйуэзером.

«Со стороной Макгрегора все сделано, я начинаю работать со стороной Мэйуэзера. Я не говорю, что бой пройдет, но у меня есть одна сторона. Теперь пришло время работать со второй, — сказал Дана Уайт, слова которого приводит foxsports.com. — Если мы заключим сделку с (менеджером и советником Мэйуэзера Элом) Хэймоном и Мэйуэзером, бой состоится».

Макгрегор подтвердил, что подписал контракт с UFC на боксерский поединок с Мэйуэзером. «Большая честь подписать эту рекордную сделку. Первая и самая важная часть этого исторического контракта была официально подписана. Поздравления всем вовлеченным сторонам. Теперь мы ждем Эла Хэймона и подпись его боксера в ближайшие дни», — заявил Макгрегор.

Мэйуэзер в сентябре 2015 года провел последний бой в карьере, в котором победил своего соотечественника Андре Берто и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBA (Super) в полусреднем весе. После этого боксер, выигравший все 49 боев на профессиональном ринге, подтвердил, что завершил спортивную карьеру.

Макгрегор в ноябре 2016 года победил американца Эдди Альвареса и стал первым бойцом в истории UFC, выигравшим чемпионский пояс в двух весовых категориях — полулегком и легком весе. Позднее Макгрегор отказался от пояса в полулегком весе, сохранив свой титул в легком весе.