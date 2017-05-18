Серик Сапиев: Согласие Альвареса на бой с Головкиным для меня стало немного неожиданным
Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, олимпийский чемпион, двукратный чемпион Мира Серик Сапиев поделился со Sports.kz своим мнением относительно будущего поединка казахстанца Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем Альваресом, который пройдет 16 сентября.
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— Стало ли для Вас неожиданностью согласие Сауля Альвареса на бой с Геннадием Головкиным?
— Да, согласие Альвареса для меня стало немного неожиданным. Я все же думал, что Канело будет тянуть с решением о проведении боя с казахстанским боксером.
— Можно ли считать, что этому помогло то, что Головкин слабо провел поединки с Бруком и Джейкобсом?
— Вероятно, согласие Канело сейчас на бой с Геннадием, скорее всего, этим и продиктовано. Альварес после этих поединков нашего боксера почувствовал возможность своей победы над ним, поэтому стороны и пришли к договоренности о бое.
— Многие говорят, что команда мексиканца выбрала неправильный момент для боя: сейчас он все же еще слабее казахстанца…
— Мексиканская команда вместе с Альваресом так не думает, и, скорее всего, нас ожидает бой равных соперников. Но все же надеюсь на победу Головкина.
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