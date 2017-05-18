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https://sport.mail.ru/news/boxing/29782693/
18 мая 2017, 10:24 | Бокс | Sports.kz

Серик Сапиев: Согласие Альвареса на бой с Головкиным для меня стало немного неожиданным

Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, олимпийский чемпион, двукратный чемпион Мира Серик Сапиев поделился со Sports.kz своим мнением относительно будущего поединка казахстанца Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем Альваресом, который пройдет 16 сентября.

Депутат <span class=error>Мажилиса</span> Парламента Республики Казахстан олимпийский чемпион двукратный чемпион Мира <span class=error>Серик</span> <span class=error>Сапиев</span> поделился со Sports.kz своим мнением относительно будущего поединка <span class=error>казахстанца</span> Геннадия <span class=error>Головкина</span> с мексиканцем <span class=error>Саулем</span> Альваресом который пройдет 16 сентября. Увеличить
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— Стало ли для Вас неожиданностью согласие Сауля Альвареса на бой с Геннадием Головкиным?
— Да, согласие Альвареса для меня стало немного неожиданным. Я все же думал, что Канело будет тянуть с решением о проведении боя с казахстанским боксером.

 — Можно ли считать, что этому помогло то, что Головкин слабо провел поединки с Бруком и Джейкобсом?
— Вероятно, согласие Канело сейчас на бой с Геннадием, скорее всего, этим и продиктовано. Альварес после этих поединков нашего боксера почувствовал возможность своей победы над ним, поэтому стороны и пришли к договоренности о бое.

 — Многие говорят, что команда мексиканца выбрала неправильный момент для боя: сейчас он все же еще слабее казахстанца…
— Мексиканская команда вместе с Альваресом так не думает, и, скорее всего, нас ожидает бой равных соперников. Но все же надеюсь на победу Головкина.

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