Ислама назвали суперзвездой казахстанского бокса
Сайт Soloboxeo.com поделился мнением о казахстанском боксере Канате Исламе (23−0, 19 КО), сообщает Sports.kz.
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«Ислам уже доказал, что является одним из сильнейших боксеров в 154-фунтовом дивизионе. Геннадий Головкин и он — суперзвезды казахстанского бокса. Всё это благодаря упорной работе и агрессивному стилю ведения боя», — пишет сайт.
Свой следующий бой Ислам проведет 26 мая в
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