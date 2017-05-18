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18 мая 2017, 10:06 | Бокс | Sports.kz

Ислама назвали суперзвездой казахстанского бокса

Сайт Soloboxeo.com поделился мнением о казахстанском боксере Канате Исламе (23−0, 19 КО), сообщает Sports.kz.

Сайт Soloboxeo.com поделился мнением о казахстанском боксере Канате Исламе (23−0 19 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Ислам уже доказал, что является одним из сильнейших боксеров в 154-фунтовом дивизионе. Геннадий Головкин и он — суперзвезды казахстанского бокса. Всё это благодаря упорной работе и агрессивному стилю ведения боя», — пишет сайт.

Свой следующий бой Ислам проведет 26 мая в Бока-Ратоне (США, штат Флорида). Его соперником станет мексиканец Норберто Гонсалес (23−8, 13 КО). На кону этого поединка будут стоять титулы WBO NABA и WBA Intercontinental в первом среднем весе.

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