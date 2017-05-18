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18 мая 2017, 9:06 | Бокс | Sports.kz

Эксперт назвал возможные проблемы Брука после боя с Головкиным

Известный в прошлом британский боксер, а ныне эксперт телеканала Sky Sports Джонни Нельсон сомневается, что его соотечественник Келл Брук сможет вновь полноценно выступать в полусредней категории после боя с Геннадием Головкиным на два дивизиона выше, пишет Sports.kz.

Известный в прошлом британский боксер а ныне эксперт телеканала Sky Sports <span class=error>Джонни</span> <span class=error>Нельсон</span> сомневается что его соотечественник <span class=error>Келл</span> <span class=error>Брук</span> сможет вновь полноценно выступать в полусредней категории после боя с Геннадием <span class=error>Головкиным</span> на два дивизиона выше пишет Sports.kz. Увеличить
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«Когда Келл поднялся для боя с Головкиным, казалось, что он является крепким боксером первого среднего веса. Однако теперь он возвращается в полусредний и у него могут быть проблемы. Меня беспокоит его смена веса. Это означает диеты и серьезную дисциплину. Брук не в восторге от возвращения в 147 фунтов. С каждым разом ему это дается все труднее. Он уложится в вес, но каким образом? И будет ли он после этого силен?», — задался вопросом Нельсон.

27 мая Келлу Бруку предстоит встретиться с американцем Эрролом Спенсом.

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