Эксперт назвал возможные проблемы Брука после боя с Головкиным

«Когда Келл поднялся для боя с Головкиным, казалось, что он является крепким боксером первого среднего веса. Однако теперь он возвращается в полусредний и у него могут быть проблемы. Меня беспокоит его смена веса. Это означает диеты и серьезную дисциплину. Брук не в восторге от возвращения в 147 фунтов. С каждым разом ему это дается все труднее. Он уложится в вес, но каким образом? И будет ли он после этого силен?», — задался вопросом Нельсон.

27 мая Келлу Бруку предстоит встретиться с американцем Эрролом Спенсом.